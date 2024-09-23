SignauxSections
Methee Taengngam

SMART

Methee Taengngam
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 657
Bénéfice trades:
4 507 (79.67%)
Perte trades:
1 150 (20.33%)
Meilleure transaction:
67.23 USD
Pire transaction:
-248.75 USD
Bénéfice brut:
3 566.42 USD (3 350 674 pips)
Perte brute:
-3 201.68 USD (2 090 956 pips)
Gains consécutifs maximales:
91 (38.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
124.16 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
56.10%
Charge de dépôt maximale:
477.37%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
152
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
3 118 (55.12%)
Courts trades:
2 539 (44.88%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
0.79 USD
Perte moyenne:
-2.78 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-94.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-448.51 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.99%
Prévision annuelle:
24.12%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
406.11 USD
Maximal:
546.63 USD (83.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.38% (464.55 USD)
Par fonds propres:
91.88% (1 494.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURSGD 5080
US30 577
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURSGD 315
US30 50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURSGD 34K
US30 1.2M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.23 USD
Pire transaction: -249 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +38.17 USD
Perte consécutive maximale: -94.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
22.92 × 24
Aucun avis
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 16:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 15:12
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 14:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 01:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 20:23
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 15:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 16:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 12:07
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SMART
30 USD par mois
-30%
0
0
USD
2K
USD
53
99%
5 657
79%
56%
1.11
0.06
USD
92%
1:500
