- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 191
Kârla kapanan işlemler:
2 188 (68.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 003 (31.43%)
En iyi işlem:
177.65 USD
En kötü işlem:
-236.09 USD
Brüt kâr:
9 837.76 USD (659 942 pips)
Brüt zarar:
-6 502.90 USD (413 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (82.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
762.77 USD (16)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
70.43%
Maks. mevduat yükü:
71.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.71
Alış işlemleri:
827 (25.92%)
Satış işlemleri:
2 364 (74.08%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-6.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-220.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-898.74 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.43%
Yıllık tahmin:
-29.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
898.74 USD (7.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.27% (902.94 USD)
Varlığa göre:
7.87% (804.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3189
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|134K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +177.65 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Traded by EA 24/5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
89
99%
3 191
68%
70%
1.51
1.05
USD
USD
8%
1:30
Trades are too risky