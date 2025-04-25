SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD 737
Doan Van Hai

EURUSD 737

Doan Van Hai
1 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 191
Kârla kapanan işlemler:
2 188 (68.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 003 (31.43%)
En iyi işlem:
177.65 USD
En kötü işlem:
-236.09 USD
Brüt kâr:
9 837.76 USD (659 942 pips)
Brüt zarar:
-6 502.90 USD (413 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (82.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
762.77 USD (16)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
70.43%
Maks. mevduat yükü:
71.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.71
Alış işlemleri:
827 (25.92%)
Satış işlemleri:
2 364 (74.08%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-6.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-220.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-898.74 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.43%
Yıllık tahmin:
-29.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
898.74 USD (7.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.27% (902.94 USD)
Varlığa göre:
7.87% (804.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3189
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 134K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.65 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Traded by EA 24/5
Ortalama derecelendirme:
sarvar200
33
sarvar200 2025.04.25 06:53 
 

Trades are too risky

2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 00:30
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4% of days out of 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 04:31
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.18% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD 737
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
10K
USD
89
99%
3 191
68%
70%
1.51
1.05
USD
8%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.