SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EURUSD 737
Doan Van Hai

EURUSD 737

Doan Van Hai
1 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 191
Bénéfice trades:
2 188 (68.56%)
Perte trades:
1 003 (31.43%)
Meilleure transaction:
177.65 USD
Pire transaction:
-236.09 USD
Bénéfice brut:
9 837.76 USD (659 942 pips)
Perte brute:
-6 502.90 USD (413 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (82.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
762.77 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
70.43%
Charge de dépôt maximale:
71.10%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
3.71
Longs trades:
827 (25.92%)
Courts trades:
2 364 (74.08%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
4.50 USD
Perte moyenne:
-6.48 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-220.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-898.74 USD (6)
Croissance mensuelle:
-2.30%
Prévision annuelle:
-25.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
898.74 USD (7.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.27% (902.94 USD)
Par fonds propres:
7.87% (804.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3189
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 134K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.65 USD
Pire transaction: -236 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +82.69 USD
Perte consécutive maximale: -220.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Traded by EA 24/5
Note moyenne:
sarvar200
33
sarvar200 2025.04.25 06:53 
 

Trades are too risky

2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 00:30
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4% of days out of 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 04:31
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.18% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD 737
30 USD par mois
38%
0
0
USD
10K
USD
89
99%
3 191
68%
70%
1.51
1.05
USD
8%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.