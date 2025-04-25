SegnaliSezioni
Doan Van Hai

EURUSD 737

Doan Van Hai
1 recensione
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 191
Profit Trade:
2 188 (68.56%)
Loss Trade:
1 003 (31.43%)
Best Trade:
177.65 USD
Worst Trade:
-236.09 USD
Profitto lordo:
9 837.76 USD (659 942 pips)
Perdita lorda:
-6 502.90 USD (413 454 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (82.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
762.77 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
70.43%
Massimo carico di deposito:
71.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
827 (25.92%)
Short Trade:
2 364 (74.08%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-6.48 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-220.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-898.74 USD (6)
Crescita mensile:
-2.42%
Previsione annuale:
-29.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
898.74 USD (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.27% (902.94 USD)
Per equità:
7.87% (804.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3189
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 134K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.65 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.69 USD
Massima perdita consecutiva: -220.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
Traded by EA 24/5
Valutazione media:
sarvar200
33
sarvar200 2025.04.25 06:53 
 

Trades are too risky

2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 00:30
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4% of days out of 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 04:31
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.18% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
