- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 191
Profit Trade:
2 188 (68.56%)
Loss Trade:
1 003 (31.43%)
Best Trade:
177.65 USD
Worst Trade:
-236.09 USD
Profitto lordo:
9 837.76 USD (659 942 pips)
Perdita lorda:
-6 502.90 USD (413 454 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (82.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
762.77 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
70.43%
Massimo carico di deposito:
71.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
827 (25.92%)
Short Trade:
2 364 (74.08%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-6.48 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-220.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-898.74 USD (6)
Crescita mensile:
-2.42%
Previsione annuale:
-29.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
898.74 USD (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.27% (902.94 USD)
Per equità:
7.87% (804.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3189
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|134K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.65 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.69 USD
Massima perdita consecutiva: -220.96 USD
Trades are too risky