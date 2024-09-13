Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 2 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-4 0.36 × 11 FusionMarkets-Demo 0.40 × 5 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 StriforLLC-Live 0.72 × 18 Exness-MT5Real3 0.77 × 62 XMTrading-MT5 3 0.79 × 5676 Exness-MT5Real12 0.83 × 147 PacificUnionLLC-Live 0.97 × 33 Exness-MT5Real8 0.99 × 957 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 HFMarketsGlobal-Live1 1.06 × 119 FPMarkets-Live 1.30 × 404 Exness-MT5Real9 1.34 × 101 140 daha fazla...