Evangelos Skikos

The x

Evangelos Skikos
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
633
Kârla kapanan işlemler:
502 (79.30%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (20.70%)
En iyi işlem:
192.29 USD
En kötü işlem:
-184.38 USD
Brüt kâr:
6 960.58 USD (2 838 331 pips)
Brüt zarar:
-4 579.14 USD (2 825 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (159.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
789.99 USD (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
90.94%
Maks. mevduat yükü:
3.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
441 (69.67%)
Satış işlemleri:
192 (30.33%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
3.76 USD
Ortalama kâr:
13.87 USD
Ortalama zarar:
-34.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-119.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 862.89 USD (17)
Aylık büyüme:
4.77%
Yıllık tahmin:
57.94%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
475.90 USD
Maksimum:
2 818.54 USD (34.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.96% (2 825.92 USD)
Varlığa göre:
36.63% (2 201.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 229
EURGBP 81
EURUSD 75
USTEC 69
GBPUSD 51
US30 46
AUDCAD 9
NZDCAD 9
V.NYSE 7
HD.NYSE 7
AUDNZD 6
MSFT.NAS 6
MRK.NYSE 6
XAUUSD 4
UST10Y_M3 3
UST10Y_U3 3
UST10Y_Z3 3
UST10Y_M4 3
VZ.NYSE 3
USDJPY 3
AAPL.NAS 3
NVDA.NAS 3
MCD.NYSE 3
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -90
EURGBP -12
EURUSD 567
USTEC 891
GBPUSD 377
US30 416
AUDCAD 117
NZDCAD 110
V.NYSE 97
HD.NYSE 31
AUDNZD 33
MSFT.NAS -10
MRK.NYSE -362
XAUUSD 129
UST10Y_M3 0
UST10Y_U3 44
UST10Y_Z3 -2
UST10Y_M4 0
VZ.NYSE 4
USDJPY 0
AAPL.NAS 73
NVDA.NAS 23
MCD.NYSE -60
XTIUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -38K
EURGBP 559
EURUSD 22K
USTEC 884K
GBPUSD 29K
US30 45K
AUDCAD 5.6K
NZDCAD 6.8K
V.NYSE 2.9K
HD.NYSE 2.7K
AUDNZD 1.1K
MSFT.NAS -2.7K
MRK.NYSE -994K
XAUUSD 4.2K
UST10Y_M3 0
UST10Y_U3 219
UST10Y_Z3 -9
UST10Y_M4 3
VZ.NYSE 51
USDJPY 1
AAPL.NAS 46K
NVDA.NAS 1.7K
MCD.NYSE -4.1K
XTIUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +192.29 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +159.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 33
Exness-MT5Real8
0.99 × 957
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
FPMarkets-Live
1.30 × 404
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
140 daha fazla...
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.