- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
633
Kârla kapanan işlemler:
502 (79.30%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (20.70%)
En iyi işlem:
192.29 USD
En kötü işlem:
-184.38 USD
Brüt kâr:
6 960.58 USD (2 838 331 pips)
Brüt zarar:
-4 579.14 USD (2 825 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (159.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
789.99 USD (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
90.94%
Maks. mevduat yükü:
3.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
441 (69.67%)
Satış işlemleri:
192 (30.33%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
3.76 USD
Ortalama kâr:
13.87 USD
Ortalama zarar:
-34.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-119.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 862.89 USD (17)
Aylık büyüme:
4.77%
Yıllık tahmin:
57.94%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
475.90 USD
Maksimum:
2 818.54 USD (34.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.96% (2 825.92 USD)
Varlığa göre:
36.63% (2 201.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|229
|EURGBP
|81
|EURUSD
|75
|USTEC
|69
|GBPUSD
|51
|US30
|46
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|9
|V.NYSE
|7
|HD.NYSE
|7
|AUDNZD
|6
|MSFT.NAS
|6
|MRK.NYSE
|6
|XAUUSD
|4
|UST10Y_M3
|3
|UST10Y_U3
|3
|UST10Y_Z3
|3
|UST10Y_M4
|3
|VZ.NYSE
|3
|USDJPY
|3
|AAPL.NAS
|3
|NVDA.NAS
|3
|MCD.NYSE
|3
|XTIUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-90
|EURGBP
|-12
|EURUSD
|567
|USTEC
|891
|GBPUSD
|377
|US30
|416
|AUDCAD
|117
|NZDCAD
|110
|V.NYSE
|97
|HD.NYSE
|31
|AUDNZD
|33
|MSFT.NAS
|-10
|MRK.NYSE
|-362
|XAUUSD
|129
|UST10Y_M3
|0
|UST10Y_U3
|44
|UST10Y_Z3
|-2
|UST10Y_M4
|0
|VZ.NYSE
|4
|USDJPY
|0
|AAPL.NAS
|73
|NVDA.NAS
|23
|MCD.NYSE
|-60
|XTIUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-38K
|EURGBP
|559
|EURUSD
|22K
|USTEC
|884K
|GBPUSD
|29K
|US30
|45K
|AUDCAD
|5.6K
|NZDCAD
|6.8K
|V.NYSE
|2.9K
|HD.NYSE
|2.7K
|AUDNZD
|1.1K
|MSFT.NAS
|-2.7K
|MRK.NYSE
|-994K
|XAUUSD
|4.2K
|UST10Y_M3
|0
|UST10Y_U3
|219
|UST10Y_Z3
|-9
|UST10Y_M4
|3
|VZ.NYSE
|51
|USDJPY
|1
|AAPL.NAS
|46K
|NVDA.NAS
|1.7K
|MCD.NYSE
|-4.1K
|XTIUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +192.29 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +159.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.97 × 33
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 957
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
FPMarkets-Live
|1.30 × 404
|
Exness-MT5Real9
|1.34 × 101
