SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The x
Evangelos Skikos

The x

Evangelos Skikos
0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
633
Bénéfice trades:
502 (79.30%)
Perte trades:
131 (20.70%)
Meilleure transaction:
192.29 USD
Pire transaction:
-184.38 USD
Bénéfice brut:
6 960.58 USD (2 838 331 pips)
Perte brute:
-4 579.14 USD (2 825 054 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (159.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
789.99 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
90.94%
Charge de dépôt maximale:
3.97%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
441 (69.67%)
Courts trades:
192 (30.33%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
3.76 USD
Bénéfice moyen:
13.87 USD
Perte moyenne:
-34.96 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-119.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 862.89 USD (17)
Croissance mensuelle:
4.77%
Prévision annuelle:
57.94%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
475.90 USD
Maximal:
2 818.54 USD (34.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.96% (2 825.92 USD)
Par fonds propres:
36.63% (2 201.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 229
EURGBP 81
EURUSD 75
USTEC 69
GBPUSD 51
US30 46
AUDCAD 9
NZDCAD 9
V.NYSE 7
HD.NYSE 7
AUDNZD 6
MSFT.NAS 6
MRK.NYSE 6
XAUUSD 4
UST10Y_M3 3
UST10Y_U3 3
UST10Y_Z3 3
UST10Y_M4 3
VZ.NYSE 3
USDJPY 3
AAPL.NAS 3
NVDA.NAS 3
MCD.NYSE 3
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 -90
EURGBP -12
EURUSD 567
USTEC 891
GBPUSD 377
US30 416
AUDCAD 117
NZDCAD 110
V.NYSE 97
HD.NYSE 31
AUDNZD 33
MSFT.NAS -10
MRK.NYSE -362
XAUUSD 129
UST10Y_M3 0
UST10Y_U3 44
UST10Y_Z3 -2
UST10Y_M4 0
VZ.NYSE 4
USDJPY 0
AAPL.NAS 73
NVDA.NAS 23
MCD.NYSE -60
XTIUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 -38K
EURGBP 559
EURUSD 22K
USTEC 884K
GBPUSD 29K
US30 45K
AUDCAD 5.6K
NZDCAD 6.8K
V.NYSE 2.9K
HD.NYSE 2.7K
AUDNZD 1.1K
MSFT.NAS -2.7K
MRK.NYSE -994K
XAUUSD 4.2K
UST10Y_M3 0
UST10Y_U3 219
UST10Y_Z3 -9
UST10Y_M4 3
VZ.NYSE 51
USDJPY 1
AAPL.NAS 46K
NVDA.NAS 1.7K
MCD.NYSE -4.1K
XTIUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +192.29 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +159.22 USD
Perte consécutive maximale: -119.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 33
Exness-MT5Real8
0.99 × 957
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
FPMarkets-Live
1.30 × 404
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
140 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 23:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 22:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The x
30 USD par mois
46%
0
0
USD
6.3K
USD
142
88%
633
79%
91%
1.52
3.76
USD
38%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.