- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
633
Profit Trade:
502 (79.30%)
Loss Trade:
131 (20.70%)
Best Trade:
192.29 USD
Worst Trade:
-184.38 USD
Profitto lordo:
6 960.58 USD (2 838 331 pips)
Perdita lorda:
-4 579.14 USD (2 825 054 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (159.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
789.99 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
90.94%
Massimo carico di deposito:
3.97%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
441 (69.67%)
Short Trade:
192 (30.33%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
3.76 USD
Profitto medio:
13.87 USD
Perdita media:
-34.96 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-119.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 862.89 USD (17)
Crescita mensile:
4.77%
Previsione annuale:
57.94%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
475.90 USD
Massimale:
2 818.54 USD (34.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.96% (2 825.92 USD)
Per equità:
36.63% (2 201.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|229
|EURGBP
|81
|EURUSD
|75
|USTEC
|69
|GBPUSD
|51
|US30
|46
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|9
|V.NYSE
|7
|HD.NYSE
|7
|AUDNZD
|6
|MSFT.NAS
|6
|MRK.NYSE
|6
|XAUUSD
|4
|UST10Y_M3
|3
|UST10Y_U3
|3
|UST10Y_Z3
|3
|UST10Y_M4
|3
|VZ.NYSE
|3
|USDJPY
|3
|AAPL.NAS
|3
|NVDA.NAS
|3
|MCD.NYSE
|3
|XTIUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-90
|EURGBP
|-12
|EURUSD
|567
|USTEC
|891
|GBPUSD
|377
|US30
|416
|AUDCAD
|117
|NZDCAD
|110
|V.NYSE
|97
|HD.NYSE
|31
|AUDNZD
|33
|MSFT.NAS
|-10
|MRK.NYSE
|-362
|XAUUSD
|129
|UST10Y_M3
|0
|UST10Y_U3
|44
|UST10Y_Z3
|-2
|UST10Y_M4
|0
|VZ.NYSE
|4
|USDJPY
|0
|AAPL.NAS
|73
|NVDA.NAS
|23
|MCD.NYSE
|-60
|XTIUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-38K
|EURGBP
|559
|EURUSD
|22K
|USTEC
|884K
|GBPUSD
|29K
|US30
|45K
|AUDCAD
|5.6K
|NZDCAD
|6.8K
|V.NYSE
|2.9K
|HD.NYSE
|2.7K
|AUDNZD
|1.1K
|MSFT.NAS
|-2.7K
|MRK.NYSE
|-994K
|XAUUSD
|4.2K
|UST10Y_M3
|0
|UST10Y_U3
|219
|UST10Y_Z3
|-9
|UST10Y_M4
|3
|VZ.NYSE
|51
|USDJPY
|1
|AAPL.NAS
|46K
|NVDA.NAS
|1.7K
|MCD.NYSE
|-4.1K
|XTIUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +192.29 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +159.22 USD
Massima perdita consecutiva: -119.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.97 × 33
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 957
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
FPMarkets-Live
|1.30 × 404
|
Exness-MT5Real9
|1.34 × 101
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
142
88%
633
79%
91%
1.52
3.76
USD
USD
38%
1:100