SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The x
Evangelos Skikos

The x

Evangelos Skikos
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
633
Profit Trade:
502 (79.30%)
Loss Trade:
131 (20.70%)
Best Trade:
192.29 USD
Worst Trade:
-184.38 USD
Profitto lordo:
6 960.58 USD (2 838 331 pips)
Perdita lorda:
-4 579.14 USD (2 825 054 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (159.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
789.99 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
90.94%
Massimo carico di deposito:
3.97%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
441 (69.67%)
Short Trade:
192 (30.33%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
3.76 USD
Profitto medio:
13.87 USD
Perdita media:
-34.96 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-119.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 862.89 USD (17)
Crescita mensile:
4.77%
Previsione annuale:
57.94%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
475.90 USD
Massimale:
2 818.54 USD (34.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.96% (2 825.92 USD)
Per equità:
36.63% (2 201.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 229
EURGBP 81
EURUSD 75
USTEC 69
GBPUSD 51
US30 46
AUDCAD 9
NZDCAD 9
V.NYSE 7
HD.NYSE 7
AUDNZD 6
MSFT.NAS 6
MRK.NYSE 6
XAUUSD 4
UST10Y_M3 3
UST10Y_U3 3
UST10Y_Z3 3
UST10Y_M4 3
VZ.NYSE 3
USDJPY 3
AAPL.NAS 3
NVDA.NAS 3
MCD.NYSE 3
XTIUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -90
EURGBP -12
EURUSD 567
USTEC 891
GBPUSD 377
US30 416
AUDCAD 117
NZDCAD 110
V.NYSE 97
HD.NYSE 31
AUDNZD 33
MSFT.NAS -10
MRK.NYSE -362
XAUUSD 129
UST10Y_M3 0
UST10Y_U3 44
UST10Y_Z3 -2
UST10Y_M4 0
VZ.NYSE 4
USDJPY 0
AAPL.NAS 73
NVDA.NAS 23
MCD.NYSE -60
XTIUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -38K
EURGBP 559
EURUSD 22K
USTEC 884K
GBPUSD 29K
US30 45K
AUDCAD 5.6K
NZDCAD 6.8K
V.NYSE 2.9K
HD.NYSE 2.7K
AUDNZD 1.1K
MSFT.NAS -2.7K
MRK.NYSE -994K
XAUUSD 4.2K
UST10Y_M3 0
UST10Y_U3 219
UST10Y_Z3 -9
UST10Y_M4 3
VZ.NYSE 51
USDJPY 1
AAPL.NAS 46K
NVDA.NAS 1.7K
MCD.NYSE -4.1K
XTIUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +192.29 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +159.22 USD
Massima perdita consecutiva: -119.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 33
Exness-MT5Real8
0.99 × 957
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
FPMarkets-Live
1.30 × 404
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
140 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 23:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 22:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The x
30USD al mese
46%
0
0
USD
6.3K
USD
142
88%
633
79%
91%
1.52
3.76
USD
38%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.