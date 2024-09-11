SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Apex EA Selective
Botond Ratonyi

Apex EA Selective

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
109 (66.46%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (33.54%)
En iyi işlem:
24.43 USD
En kötü işlem:
-44.84 USD
Brüt kâr:
464.96 USD (51 405 pips)
Brüt zarar:
-374.50 USD (39 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (72.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.93 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
49.44%
Maks. mevduat yükü:
99.95%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
86 (52.44%)
Satış işlemleri:
78 (47.56%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
4.27 USD
Ortalama zarar:
-6.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.84 USD (1)
Aylık büyüme:
2.19%
Yıllık tahmin:
26.63%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
69.80 USD (18.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.98% (69.84 USD)
Varlığa göre:
12.65% (43.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 34
EURUSD 33
GBPUSD 31
NZDUSD 23
XAUUSD 12
USDCAD 9
AUDCAD 7
AUDUSD 6
AUDNZD 4
USDCHF 3
NZDCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 35
EURUSD 31
GBPUSD 22
NZDUSD -55
XAUUSD 60
USDCAD 4
AUDCAD -12
AUDUSD -6
AUDNZD -2
USDCHF 13
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.2K
EURUSD 3.6K
GBPUSD 2.7K
NZDUSD -5.2K
XAUUSD 6.8K
USDCAD 383
AUDCAD -1.6K
AUDUSD -466
AUDNZD -272
USDCHF 1.1K
NZDCAD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.43 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
FBS-Real
13.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
This is the official signal of the Apex EA V1 set files
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.