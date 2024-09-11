SignauxSections
Apex EA Selective
Botond Ratonyi

Apex EA Selective

Botond Ratonyi
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
109 (66.46%)
Perte trades:
55 (33.54%)
Meilleure transaction:
24.43 USD
Pire transaction:
-44.84 USD
Bénéfice brut:
464.96 USD (51 405 pips)
Perte brute:
-374.50 USD (39 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (72.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.93 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
49.44%
Charge de dépôt maximale:
99.95%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
86 (52.44%)
Courts trades:
78 (47.56%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
4.27 USD
Perte moyenne:
-6.81 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-25.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.13%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
69.80 USD (18.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.98% (69.84 USD)
Par fonds propres:
12.65% (43.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 34
EURUSD 33
GBPUSD 31
NZDUSD 23
XAUUSD 12
USDCAD 9
AUDCAD 7
AUDUSD 6
AUDNZD 4
USDCHF 3
NZDCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 35
EURUSD 31
GBPUSD 22
NZDUSD -55
XAUUSD 60
USDCAD 4
AUDCAD -12
AUDUSD -6
AUDNZD -2
USDCHF 13
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.2K
EURUSD 3.6K
GBPUSD 2.7K
NZDUSD -5.2K
XAUUSD 6.8K
USDCAD 383
AUDCAD -1.6K
AUDUSD -466
AUDNZD -272
USDCHF 1.1K
NZDCAD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.43 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +72.93 USD
Perte consécutive maximale: -25.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
FBS-Real
13.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
This is the official signal of the Apex EA V1 set files
Aucun avis
2025.09.08 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 03:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 20:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
