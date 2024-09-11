SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Apex EA Selective
Botond Ratonyi

Apex EA Selective

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 33%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
109 (66.46%)
Loss Trade:
55 (33.54%)
Best Trade:
24.43 USD
Worst Trade:
-44.84 USD
Profitto lordo:
464.96 USD (51 405 pips)
Perdita lorda:
-374.50 USD (39 134 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (72.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.93 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
49.44%
Massimo carico di deposito:
99.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
86 (52.44%)
Short Trade:
78 (47.56%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-6.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.84 USD (1)
Crescita mensile:
2.19%
Previsione annuale:
26.63%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
69.80 USD (18.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (69.84 USD)
Per equità:
12.65% (43.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 34
EURUSD 33
GBPUSD 31
NZDUSD 23
XAUUSD 12
USDCAD 9
AUDCAD 7
AUDUSD 6
AUDNZD 4
USDCHF 3
NZDCAD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 35
EURUSD 31
GBPUSD 22
NZDUSD -55
XAUUSD 60
USDCAD 4
AUDCAD -12
AUDUSD -6
AUDNZD -2
USDCHF 13
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5.2K
EURUSD 3.6K
GBPUSD 2.7K
NZDUSD -5.2K
XAUUSD 6.8K
USDCAD 383
AUDCAD -1.6K
AUDUSD -466
AUDNZD -272
USDCHF 1.1K
NZDCAD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.43 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.93 USD
Massima perdita consecutiva: -25.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
FBS-Real
13.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
This is the official signal of the Apex EA V1 set files
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Apex EA Selective
300USD al mese
33%
0
0
USD
366
USD
55
92%
164
66%
49%
1.24
0.55
USD
19%
1:30
Copia

