- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
109 (66.46%)
Loss Trade:
55 (33.54%)
Best Trade:
24.43 USD
Worst Trade:
-44.84 USD
Profitto lordo:
464.96 USD (51 405 pips)
Perdita lorda:
-374.50 USD (39 134 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (72.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.93 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
49.44%
Massimo carico di deposito:
99.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
86 (52.44%)
Short Trade:
78 (47.56%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-6.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.84 USD (1)
Crescita mensile:
2.19%
Previsione annuale:
26.63%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
69.80 USD (18.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (69.84 USD)
Per equità:
12.65% (43.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|34
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|31
|NZDUSD
|23
|XAUUSD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|AUDNZD
|4
|USDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|35
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|-55
|XAUUSD
|60
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|-12
|AUDUSD
|-6
|AUDNZD
|-2
|USDCHF
|13
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.2K
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDUSD
|-5.2K
|XAUUSD
|6.8K
|USDCAD
|383
|AUDCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|-466
|AUDNZD
|-272
|USDCHF
|1.1K
|NZDCAD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.43 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.93 USD
Massima perdita consecutiva: -25.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.85 × 13
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.47 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
FBS-Real
|13.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
This is the official signal of the Apex EA V1 set files
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
33%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
55
92%
164
66%
49%
1.24
0.55
USD
USD
19%
1:30