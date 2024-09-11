SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NHF NCAD
Dung Tien

NHF NCAD

Dung Tien
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
192 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (22.58%)
En iyi işlem:
93.54 USD
En kötü işlem:
-19.94 USD
Brüt kâr:
867.99 USD (43 026 pips)
Brüt zarar:
-315.61 USD (22 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (25.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
81.95%
Maks. mevduat yükü:
10.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.62
Alış işlemleri:
122 (49.19%)
Satış işlemleri:
126 (50.81%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-79.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.61 USD (5)
Aylık büyüme:
0.18%
Yıllık tahmin:
2.80%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.65 USD
Maksimum:
83.39 USD (0.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.81% (80.94 USD)
Varlığa göre:
2.56% (258.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 21K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.54 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +25.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp nzdcad, tín hiệu vào theo indicator. 
Chiến lược DCA với max drawdown <6%
Timeframe: M5
Symbol: NZDCAD
TP lệnh đầu: 138 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 7 lệnh: 0.01 0.02 0.03 0,05 0.08 0.13 0.22
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 6% trong EA. 
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279 
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NHF NCAD
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
10K
USD
73
96%
248
77%
82%
2.75
2.23
USD
3%
1:30
