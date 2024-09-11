- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
192 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (22.58%)
En iyi işlem:
93.54 USD
En kötü işlem:
-19.94 USD
Brüt kâr:
867.99 USD (43 026 pips)
Brüt zarar:
-315.61 USD (22 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (25.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
81.95%
Maks. mevduat yükü:
10.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.62
Alış işlemleri:
122 (49.19%)
Satış işlemleri:
126 (50.81%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-79.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.61 USD (5)
Aylık büyüme:
0.18%
Yıllık tahmin:
2.80%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.65 USD
Maksimum:
83.39 USD (0.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.81% (80.94 USD)
Varlığa göre:
2.56% (258.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.54 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +25.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp nzdcad, tín hiệu vào theo indicator.
Chiến lược DCA với max drawdown <6%
Timeframe: M5
Symbol: NZDCAD
TP lệnh đầu: 138 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 7 lệnh: 0.01 0.02 0.03 0,05 0.08 0.13 0.22
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 6% trong EA.
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279
Telegram: https://t.me/Dunggym0107
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
73
96%
248
77%
82%
2.75
2.23
USD
USD
3%
1:30