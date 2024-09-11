SegnaliSezioni
Dung Tien

NHF NCAD

Dung Tien
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
192 (77.41%)
Loss Trade:
56 (22.58%)
Best Trade:
93.54 USD
Worst Trade:
-19.94 USD
Profitto lordo:
867.99 USD (43 026 pips)
Perdita lorda:
-315.61 USD (22 425 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (25.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
81.95%
Massimo carico di deposito:
10.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.62
Long Trade:
122 (49.19%)
Short Trade:
126 (50.81%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-79.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.61 USD (5)
Crescita mensile:
0.18%
Previsione annuale:
2.80%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.65 USD
Massimale:
83.39 USD (0.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (80.94 USD)
Per equità:
2.56% (258.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 21K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.54 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +25.63 USD
Massima perdita consecutiva: -79.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp nzdcad, tín hiệu vào theo indicator. 
Chiến lược DCA với max drawdown <6%
Timeframe: M5
Symbol: NZDCAD
TP lệnh đầu: 138 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 7 lệnh: 0.01 0.02 0.03 0,05 0.08 0.13 0.22
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 6% trong EA. 
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279 
Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.31 17:23
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 13:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.28 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.19 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
