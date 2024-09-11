- Crescita
Trade:
248
Profit Trade:
192 (77.41%)
Loss Trade:
56 (22.58%)
Best Trade:
93.54 USD
Worst Trade:
-19.94 USD
Profitto lordo:
867.99 USD (43 026 pips)
Perdita lorda:
-315.61 USD (22 425 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (25.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
81.95%
Massimo carico di deposito:
10.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.62
Long Trade:
122 (49.19%)
Short Trade:
126 (50.81%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-79.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.61 USD (5)
Crescita mensile:
0.18%
Previsione annuale:
2.80%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.65 USD
Massimale:
83.39 USD (0.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (80.94 USD)
Per equità:
2.56% (258.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.54 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +25.63 USD
Massima perdita consecutiva: -79.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 13
|
AdmiralsGroup-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.80 × 90
|
Earnex-Trade
|4.37 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|7.04 × 68
|
XMGlobal-MT5 12
|14.00 × 1
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp nzdcad, tín hiệu vào theo indicator.
Chiến lược DCA với max drawdown <6%
Timeframe: M5
Symbol: NZDCAD
TP lệnh đầu: 138 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 7 lệnh: 0.01 0.02 0.03 0,05 0.08 0.13 0.22
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 6% trong EA.
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279
Telegram: https://t.me/Dunggym0107
