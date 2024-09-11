SignauxSections
Dung Tien

NHF NCAD

Dung Tien
0 avis
Fiabilité
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
248
Bénéfice trades:
192 (77.41%)
Perte trades:
56 (22.58%)
Meilleure transaction:
93.54 USD
Pire transaction:
-19.94 USD
Bénéfice brut:
867.99 USD (43 026 pips)
Perte brute:
-315.61 USD (22 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (25.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
81.95%
Charge de dépôt maximale:
10.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.62
Longs trades:
122 (49.19%)
Courts trades:
126 (50.81%)
Facteur de profit:
2.75
Rendement attendu:
2.23 USD
Bénéfice moyen:
4.52 USD
Perte moyenne:
-5.64 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-79.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.61 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.18%
Prévision annuelle:
2.80%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.65 USD
Maximal:
83.39 USD (0.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.81% (80.94 USD)
Par fonds propres:
2.56% (258.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 21K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.54 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +25.63 USD
Perte consécutive maximale: -79.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp nzdcad, tín hiệu vào theo indicator. 
Chiến lược DCA với max drawdown <6%
Timeframe: M5
Symbol: NZDCAD
TP lệnh đầu: 138 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 7 lệnh: 0.01 0.02 0.03 0,05 0.08 0.13 0.22
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 6% trong EA. 
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279 
Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.31 17:23
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 13:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.28 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.19 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NHF NCAD
30 USD par mois
6%
0
0
USD
10K
USD
73
96%
248
77%
82%
2.75
2.23
USD
3%
1:30
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.