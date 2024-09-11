- Croissance
Trades:
248
Bénéfice trades:
192 (77.41%)
Perte trades:
56 (22.58%)
Meilleure transaction:
93.54 USD
Pire transaction:
-19.94 USD
Bénéfice brut:
867.99 USD (43 026 pips)
Perte brute:
-315.61 USD (22 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (25.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
81.95%
Charge de dépôt maximale:
10.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.62
Longs trades:
122 (49.19%)
Courts trades:
126 (50.81%)
Facteur de profit:
2.75
Rendement attendu:
2.23 USD
Bénéfice moyen:
4.52 USD
Perte moyenne:
-5.64 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-79.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.61 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.18%
Prévision annuelle:
2.80%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.65 USD
Maximal:
83.39 USD (0.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.81% (80.94 USD)
Par fonds propres:
2.56% (258.35 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +93.54 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +25.63 USD
Perte consécutive maximale: -79.61 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 13
|
AdmiralsGroup-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.80 × 90
|
Earnex-Trade
|4.37 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|7.04 × 68
|
XMGlobal-MT5 12
|14.00 × 1
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp nzdcad, tín hiệu vào theo indicator.
Chiến lược DCA với max drawdown <6%
Timeframe: M5
Symbol: NZDCAD
TP lệnh đầu: 138 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 7 lệnh: 0.01 0.02 0.03 0,05 0.08 0.13 0.22
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 6% trong EA.
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279
Telegram: https://t.me/Dunggym0107
