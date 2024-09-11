- Büyüme
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
93 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (26.19%)
En iyi işlem:
199.05 USD
En kötü işlem:
-40.22 USD
Brüt kâr:
1 088.81 USD (33 451 pips)
Brüt zarar:
-353.94 USD (18 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (198.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.31 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
53.67%
Maks. mevduat yükü:
15.11%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.90
Alış işlemleri:
70 (55.56%)
Satış işlemleri:
56 (44.44%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
5.83 USD
Ortalama kâr:
11.71 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-120.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.08 USD (4)
Aylık büyüme:
0.11%
Yıllık tahmin:
3.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.27 USD
Maksimum:
124.49 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (121.13 USD)
Varlığa göre:
6.44% (643.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|735
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.05 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +198.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.53 × 15
|
Earnex-Trade
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.90 × 210
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.30 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.42 × 232
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|9.04 × 215
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp audcad, tín hiệu vào theo indicator.
Chiến lược DCA với max drawdown <8%
Timeframe: H1
Symbol: AUDCAD
TP lệnh đầu: 500 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )
Chuỗi gồm 6 lệnh: 0.01 0.02 0.04 0,08 0.16 0.32
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 8% trong EA.
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279
Telegram: https://t.me/Dunggym0107
