Dung Tien

NHF ACAD

Dung Tien
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 8%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
93 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (26.19%)
En iyi işlem:
199.05 USD
En kötü işlem:
-40.22 USD
Brüt kâr:
1 088.81 USD (33 451 pips)
Brüt zarar:
-353.94 USD (18 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (198.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.31 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
53.67%
Maks. mevduat yükü:
15.11%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.90
Alış işlemleri:
70 (55.56%)
Satış işlemleri:
56 (44.44%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
5.83 USD
Ortalama kâr:
11.71 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-120.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.08 USD (4)
Aylık büyüme:
0.11%
Yıllık tahmin:
3.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.27 USD
Maksimum:
124.49 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (121.13 USD)
Varlığa göre:
6.44% (643.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 735
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199.05 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +198.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.53 × 15
Earnex-Trade
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.90 × 210
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.30 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.42 × 232
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
9.04 × 215
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
Chiến lược dca đối với cặp tiền có biên động thấp audcad, tín hiệu vào theo indicator. 
Chiến lược DCA với max drawdown <8%
Timeframe: H1

Symbol: AUDCAD

TP lệnh đầu: 500 point ( tránh các lệnh buy đỉnh và sell đáy )

Chuỗi gồm 6 lệnh: 0.01 0.02 0.04 0,08 0.16 0.32
Step: tự động modified theo trạng thái thị trường
EA có cài đặt điều kiện đóng lệnh 8% trong EA. 
Đặc điểm: tần suất lệnh rất ít nên an toàn.
Liên hệ: Zalo: 0914838279 
İnceleme yok
2025.10.10 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 05:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 19:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 07:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.29 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 15.69% of days out of the 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of trading days is too low
