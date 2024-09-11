Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.53 × 15 Earnex-Trade 1.00 × 1 PlexyTrade-Server01 1.00 × 1 RoboForex-ECN 1.90 × 210 Exness-MT5Real5 2.03 × 291 ICMarketsSC-MT5-4 2.11 × 322 RazeGlobalMarkets-Server 2.16 × 45 ICMarketsSC-MT5-2 3.07 × 29 VantageInternational-Live 4 3.25 × 75 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 4.00 × 1 OxSecurities-Live 5.00 × 1 Exness-MT5Real6 5.00 × 2 UnitedSecurities-Server 5.13 × 23 Tickmill-Live 5.30 × 71 Exness-MT5Real23 5.87 × 15 KuberaCapitalMarkets-Server 6.42 × 232 GMI3-Real 7.21 × 28 Exness-MT5Real31 7.96 × 124 Exness-MT5Real11 8.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 9.04 × 215 ExclusiveMarkets-Live 9.29 × 45 12 plus...