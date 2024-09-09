SinyallerBölümler
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 3 G

Romain Francois Bernard Julian
0 inceleme
Güvenilirlik
123 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 74%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 982
Kârla kapanan işlemler:
3 495 (70.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 487 (29.85%)
En iyi işlem:
621.27 EUR
En kötü işlem:
-557.26 EUR
Brüt kâr:
24 224.84 EUR (3 540 854 pips)
Brüt zarar:
-21 985.36 EUR (3 872 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (203.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
746.19 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
65.99%
Maks. mevduat yükü:
18.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
2 453 (49.24%)
Satış işlemleri:
2 529 (50.76%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.45 EUR
Ortalama kâr:
6.93 EUR
Ortalama zarar:
-14.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 453.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 486.12 EUR (10)
Aylık büyüme:
7.90%
Yıllık tahmin:
96.28%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 331.49 EUR
Maksimum:
2 313.56 EUR (32.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.07% (1 813.05 EUR)
Varlığa göre:
35.41% (1 982.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2403
EURUSD 591
AUDUSD 282
AUDNZD 227
EURGBP 213
AUDCAD 200
CADCHF 199
USDJPY 198
USDCAD 130
GBPUSD 99
GBPJPY 82
EURJPY 63
EURAUD 52
GBPCHF 50
AUDJPY 46
CADJPY 45
NZDCAD 44
USDCHF 31
NZDUSD 16
GBPNZD 5
CHFJPY 3
EURCHF 2
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 308
AUDUSD 513
AUDNZD -22
EURGBP 322
AUDCAD 878
CADCHF 112
USDJPY 90
USDCAD 110
GBPUSD -9
GBPJPY -136
EURJPY -70
EURAUD -990
GBPCHF 125
AUDJPY -57
CADJPY 29
NZDCAD 105
USDCHF 53
NZDUSD 43
GBPNZD -20
CHFJPY 4
EURCHF -11
EURCAD -4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -349K
EURUSD 12K
AUDUSD 18K
AUDNZD -1.6K
EURGBP 8.4K
AUDCAD 3.9K
CADCHF 9.4K
USDJPY -5.9K
USDCAD 4.6K
GBPUSD -540
GBPJPY -8.8K
EURJPY -4.2K
EURAUD -26K
GBPCHF -904
AUDJPY -4.4K
CADJPY 2.9K
NZDCAD 8.1K
USDCHF 2.7K
NZDUSD 2.1K
GBPNZD -2.5K
CHFJPY 899
EURCHF -589
EURCAD -502
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +621.27 EUR
En kötü işlem: -557 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +203.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 453.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 1020
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 2147
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
1.93 × 46
67 daha fazla...
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.09 10:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.55% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
