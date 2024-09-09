SegnaliSezioni
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 3 G

Romain Francois Bernard Julian
0 recensioni
Affidabilità
123 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 74%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 982
Profit Trade:
3 495 (70.15%)
Loss Trade:
1 487 (29.85%)
Best Trade:
621.27 EUR
Worst Trade:
-557.26 EUR
Profitto lordo:
24 224.84 EUR (3 540 854 pips)
Perdita lorda:
-21 985.36 EUR (3 872 292 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (203.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
746.19 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
65.99%
Massimo carico di deposito:
18.73%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
2 453 (49.24%)
Short Trade:
2 529 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.45 EUR
Profitto medio:
6.93 EUR
Perdita media:
-14.79 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-1 453.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 486.12 EUR (10)
Crescita mensile:
8.36%
Previsione annuale:
103.32%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 331.49 EUR
Massimale:
2 313.56 EUR (32.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.07% (1 813.05 EUR)
Per equità:
35.41% (1 982.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2403
EURUSD 591
AUDUSD 282
AUDNZD 227
EURGBP 213
AUDCAD 200
CADCHF 199
USDJPY 198
USDCAD 130
GBPUSD 99
GBPJPY 82
EURJPY 63
EURAUD 52
GBPCHF 50
AUDJPY 46
CADJPY 45
NZDCAD 44
USDCHF 31
NZDUSD 16
GBPNZD 5
CHFJPY 3
EURCHF 2
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 308
AUDUSD 513
AUDNZD -22
EURGBP 322
AUDCAD 878
CADCHF 112
USDJPY 90
USDCAD 110
GBPUSD -9
GBPJPY -136
EURJPY -70
EURAUD -990
GBPCHF 125
AUDJPY -57
CADJPY 29
NZDCAD 105
USDCHF 53
NZDUSD 43
GBPNZD -20
CHFJPY 4
EURCHF -11
EURCAD -4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -349K
EURUSD 12K
AUDUSD 18K
AUDNZD -1.6K
EURGBP 8.4K
AUDCAD 3.9K
CADCHF 9.4K
USDJPY -5.9K
USDCAD 4.6K
GBPUSD -540
GBPJPY -8.8K
EURJPY -4.2K
EURAUD -26K
GBPCHF -904
AUDJPY -4.4K
CADJPY 2.9K
NZDCAD 8.1K
USDCHF 2.7K
NZDUSD 2.1K
GBPNZD -2.5K
CHFJPY 899
EURCHF -589
EURCAD -502
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +621.27 EUR
Worst Trade: -557 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +203.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 453.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 1020
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 2147
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
1.93 × 46
67 più
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



Non ci sono recensioni
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.09 10:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.55% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
