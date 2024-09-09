SignauxSections
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 3 G

Romain Francois Bernard Julian
0 avis
Fiabilité
123 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 74%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 982
Bénéfice trades:
3 495 (70.15%)
Perte trades:
1 487 (29.85%)
Meilleure transaction:
621.27 EUR
Pire transaction:
-557.26 EUR
Bénéfice brut:
24 224.84 EUR (3 540 854 pips)
Perte brute:
-21 985.36 EUR (3 872 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (203.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
746.19 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
65.99%
Charge de dépôt maximale:
18.73%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.97
Longs trades:
2 453 (49.24%)
Courts trades:
2 529 (50.76%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.45 EUR
Bénéfice moyen:
6.93 EUR
Perte moyenne:
-14.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
30 (-1 453.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 486.12 EUR (10)
Croissance mensuelle:
8.52%
Prévision annuelle:
103.32%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 331.49 EUR
Maximal:
2 313.56 EUR (32.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.07% (1 813.05 EUR)
Par fonds propres:
35.41% (1 982.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2403
EURUSD 591
AUDUSD 282
AUDNZD 227
EURGBP 213
AUDCAD 200
CADCHF 199
USDJPY 198
USDCAD 130
GBPUSD 99
GBPJPY 82
EURJPY 63
EURAUD 52
GBPCHF 50
AUDJPY 46
CADJPY 45
NZDCAD 44
USDCHF 31
NZDUSD 16
GBPNZD 5
CHFJPY 3
EURCHF 2
EURCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 308
AUDUSD 513
AUDNZD -22
EURGBP 322
AUDCAD 878
CADCHF 112
USDJPY 90
USDCAD 110
GBPUSD -9
GBPJPY -136
EURJPY -70
EURAUD -990
GBPCHF 125
AUDJPY -57
CADJPY 29
NZDCAD 105
USDCHF 53
NZDUSD 43
GBPNZD -20
CHFJPY 4
EURCHF -11
EURCAD -4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -349K
EURUSD 12K
AUDUSD 18K
AUDNZD -1.6K
EURGBP 8.4K
AUDCAD 3.9K
CADCHF 9.4K
USDJPY -5.9K
USDCAD 4.6K
GBPUSD -540
GBPJPY -8.8K
EURJPY -4.2K
EURAUD -26K
GBPCHF -904
AUDJPY -4.4K
CADJPY 2.9K
NZDCAD 8.1K
USDCHF 2.7K
NZDUSD 2.1K
GBPNZD -2.5K
CHFJPY 899
EURCHF -589
EURCAD -502
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +621.27 EUR
Pire transaction: -557 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +203.97 EUR
Perte consécutive maximale: -1 453.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 1020
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 2147
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
1.93 × 46
67 plus...
Nous sommes une petite équipe de trader manuels, et nous nous sommes tournés progressivement vers le trading automatisé. Nous gérons des fonds pour des clients, et notre maître mot est la sécurité sur le long terme. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Beaucoup de traders vont vous montrer des résultats exceptionnels, mais jamais vous dire que le compte a explosé un an plus tard, et que tout a été perdu.

 Pour gagner durablement en Trading, il faut mettre en place des mécanismes de sécurité, et des robots qui surveillent les autres robots. Nos résultats sont moyens, soit de 4 à 8 % mensuellement. En trading c’est peu, mais c’est le prix de la tranquillité. Nous installons plusieurs robots sur nos comptes afin de diversifier le risque.

N’hésitez pas à nous contacter par email EA456@PM.me pour un suivi personnalisé ou tout simplement pour connaître les stratégies utilisées. En utilisant notre code d’affiliation SDOK chez Roboforex, vous bénéficierez d’économies sur les frais de courtages.


Aucun avis
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.09 10:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.55% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.