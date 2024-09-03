- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
67 (52.34%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (47.66%)
En iyi işlem:
31.99 USD
En kötü işlem:
-22.15 USD
Brüt kâr:
854.71 USD (106 943 pips)
Brüt zarar:
-552.97 USD (71 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (73.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.30 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
54.51%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.96
Alış işlemleri:
88 (68.75%)
Satış işlemleri:
40 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
12.76 USD
Ortalama zarar:
-9.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.24 USD (4)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
17.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.24 USD
Maksimum:
76.22 USD (10.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.45% (62.24 USD)
Varlığa göre:
4.44% (20.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|20
|USDJPY
|17
|AUDJPY
|9
|CADJPY
|7
|CHFJPY
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|188
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|56
|USDJPY
|-10
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|EURJPY
|4.1K
|GBPJPY
|8.2K
|USDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|3.4K
|CADJPY
|4.2K
|CHFJPY
|-1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.99 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 3
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
|
EmporiumCapital-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ForexTime-MT5
|0.31 × 13
|
Exness-MT5Real12
|0.33 × 109
|
ArumTrade-Server
|0.45 × 20
|
GMI3-Real
|0.45 × 176
