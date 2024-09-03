SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AED TRADE
Dimas Andika Pratama

AED TRADE

Dimas Andika Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 60%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
67 (52.34%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (47.66%)
En iyi işlem:
31.99 USD
En kötü işlem:
-22.15 USD
Brüt kâr:
854.71 USD (106 943 pips)
Brüt zarar:
-552.97 USD (71 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (73.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.30 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
54.51%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.96
Alış işlemleri:
88 (68.75%)
Satış işlemleri:
40 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
12.76 USD
Ortalama zarar:
-9.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.24 USD (4)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
17.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.24 USD
Maksimum:
76.22 USD (10.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.45% (62.24 USD)
Varlığa göre:
4.44% (20.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
EURJPY 23
GBPJPY 20
USDJPY 17
AUDJPY 9
CADJPY 7
CHFJPY 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 188
EURJPY 27
GBPJPY 56
USDJPY -10
AUDJPY 23
CADJPY 29
CHFJPY -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
EURJPY 4.1K
GBPJPY 8.2K
USDJPY -1.2K
AUDJPY 3.4K
CADJPY 4.2K
CHFJPY -1.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.99 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 3
GerchikCo-MT5
0.00 × 1
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ForexTime-MT5
0.31 × 13
Exness-MT5Real12
0.33 × 109
ArumTrade-Server
0.45 × 20
GMI3-Real
0.45 × 176
Expected Profit 5% per Month..
İnceleme yok
2025.09.30 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 09:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 03:02
Share of trading days is too low
2025.02.26 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.