Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.00 × 3 GerchikCo-MT5 0.00 × 1 EmporiumCapital-Server 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 1 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 3 AxenBroker-Live 0.00 × 1 MilliniumFortune-Live 0.00 × 3 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 5 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 ArumTradeLimited-Server 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 1 Exness-MT5Real24 0.00 × 1 BetailCapitalLtd-Server 0.14 × 21 ForexTime-MT5 0.31 × 13 Exness-MT5Real12 0.33 × 109 ArumTrade-Server 0.45 × 20 GMI3-Real 0.45 × 176 205 plus...