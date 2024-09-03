SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AED TRADE
Dimas Andika Pratama

AED TRADE

Dimas Andika Pratama
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 60%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
128
Bénéfice trades:
67 (52.34%)
Perte trades:
61 (47.66%)
Meilleure transaction:
31.99 USD
Pire transaction:
-22.15 USD
Bénéfice brut:
854.71 USD (106 943 pips)
Perte brute:
-552.97 USD (71 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (73.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.30 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
54.51%
Charge de dépôt maximale:
2.06%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.96
Longs trades:
88 (68.75%)
Courts trades:
40 (31.25%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
2.36 USD
Bénéfice moyen:
12.76 USD
Perte moyenne:
-9.07 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-39.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.24 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.41%
Prévision annuelle:
17.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.24 USD
Maximal:
76.22 USD (10.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.45% (62.24 USD)
Par fonds propres:
4.44% (20.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 47
EURJPY 23
GBPJPY 20
USDJPY 17
AUDJPY 9
CADJPY 7
CHFJPY 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 188
EURJPY 27
GBPJPY 56
USDJPY -10
AUDJPY 23
CADJPY 29
CHFJPY -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
EURJPY 4.1K
GBPJPY 8.2K
USDJPY -1.2K
AUDJPY 3.4K
CADJPY 4.2K
CHFJPY -1.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.99 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +73.30 USD
Perte consécutive maximale: -39.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 3
GerchikCo-MT5
0.00 × 1
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ForexTime-MT5
0.31 × 13
Exness-MT5Real12
0.33 × 109
ArumTrade-Server
0.45 × 20
GMI3-Real
0.45 × 176
205 plus...
Expected Profit 5% per Month..
Aucun avis
2025.09.30 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 09:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 03:02
Share of trading days is too low
2025.02.26 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Copier

