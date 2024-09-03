- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
67 (52.34%)
Loss Trade:
61 (47.66%)
Best Trade:
31.99 USD
Worst Trade:
-22.15 USD
Profitto lordo:
854.71 USD (106 943 pips)
Perdita lorda:
-552.97 USD (71 214 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (73.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
54.51%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
88 (68.75%)
Short Trade:
40 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
12.76 USD
Perdita media:
-9.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.24 USD (4)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
17.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.24 USD
Massimale:
76.22 USD (10.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.45% (62.24 USD)
Per equità:
4.44% (20.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|20
|USDJPY
|17
|AUDJPY
|9
|CADJPY
|7
|CHFJPY
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|188
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|56
|USDJPY
|-10
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|EURJPY
|4.1K
|GBPJPY
|8.2K
|USDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|3.4K
|CADJPY
|4.2K
|CHFJPY
|-1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.99 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +73.30 USD
Massima perdita consecutiva: -39.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 3
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
|
EmporiumCapital-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ForexTime-MT5
|0.31 × 13
|
Exness-MT5Real12
|0.33 × 109
|
ArumTrade-Server
|0.45 × 20
|
GMI3-Real
|0.45 × 176
Expected Profit 5% per Month..
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
802
USD
USD
55
0%
128
52%
55%
1.54
2.36
USD
USD
12%
1:500