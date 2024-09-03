SegnaliSezioni
Dimas Andika Pratama

AED TRADE

Dimas Andika Pratama
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 60%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
67 (52.34%)
Loss Trade:
61 (47.66%)
Best Trade:
31.99 USD
Worst Trade:
-22.15 USD
Profitto lordo:
854.71 USD (106 943 pips)
Perdita lorda:
-552.97 USD (71 214 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (73.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
54.51%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
88 (68.75%)
Short Trade:
40 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
12.76 USD
Perdita media:
-9.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.24 USD (4)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
17.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.24 USD
Massimale:
76.22 USD (10.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.45% (62.24 USD)
Per equità:
4.44% (20.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 47
EURJPY 23
GBPJPY 20
USDJPY 17
AUDJPY 9
CADJPY 7
CHFJPY 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 188
EURJPY 27
GBPJPY 56
USDJPY -10
AUDJPY 23
CADJPY 29
CHFJPY -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
EURJPY 4.1K
GBPJPY 8.2K
USDJPY -1.2K
AUDJPY 3.4K
CADJPY 4.2K
CHFJPY -1.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.99 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +73.30 USD
Massima perdita consecutiva: -39.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 3
GerchikCo-MT5
0.00 × 1
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ForexTime-MT5
0.31 × 13
Exness-MT5Real12
0.33 × 109
ArumTrade-Server
0.45 × 20
GMI3-Real
0.45 × 176
205 più
Expected Profit 5% per Month..
Non ci sono recensioni
2025.09.30 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 09:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 03:02
Share of trading days is too low
2025.02.26 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
