İşlemler:
520
Kârla kapanan işlemler:
348 (66.92%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (33.08%)
En iyi işlem:
7.98 USD
En kötü işlem:
-28.84 USD
Brüt kâr:
468.30 USD (845 337 pips)
Brüt zarar:
-497.74 USD (777 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.75 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
11.11%
Maks. mevduat yükü:
33.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
264 (50.77%)
Satış işlemleri:
256 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.84 USD (1)
Aylık büyüme:
-16.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.27 USD
Maksimum:
76.65 USD (61.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.59% (76.65 USD)
Varlığa göre:
32.59% (27.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|149
|EURJPY
|100
|XAUUSD
|98
|BTCUSD
|58
|GBPJPY
|47
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|EURJPY
|-42
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|14
|USDJPY
|-23
|GBPUSD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.8K
|EURJPY
|-5.2K
|XAUUSD
|28K
|BTCUSD
|44K
|GBPJPY
|2.6K
|USDJPY
|-3K
|GBPUSD
|-762
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.98 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
|
Exness-MT5Real7
|0.46 × 553
|
Exness-MT5Real11
|0.74 × 168
|
Exness-MT5Real2
|0.77 × 243
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 268
|
FusionMarkets-Live
|1.54 × 164
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 23
|
FPMarkets-Live
|2.11 × 71
|
Exness-MT5Real5
|2.60 × 772
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
StriforLLC-Live
|2.75 × 4
|
Alpari-Real01
|3.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.00 × 31
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|3.05 × 131
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
ICMarkets-MT5-2
|3.64 × 11
|
FXOpen-MT5
|3.84 × 206
|
Hankotrade-Live
|4.01 × 237
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.29 × 368
|
VantageInternational-Live
|4.42 × 822
|
Coinexx-Live
|4.49 × 330
|
Exness-MT5Real10
|4.50 × 10
|
ICMarkets-MT5
|4.50 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
58
100%
520
66%
11%
0.94
-0.06
USD
USD
62%
1:500