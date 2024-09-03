SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SCALPMT5
Li Zhang

SCALPMT5

Li Zhang
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -29%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
520
Kârla kapanan işlemler:
348 (66.92%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (33.08%)
En iyi işlem:
7.98 USD
En kötü işlem:
-28.84 USD
Brüt kâr:
468.30 USD (845 337 pips)
Brüt zarar:
-497.74 USD (777 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.75 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
11.11%
Maks. mevduat yükü:
33.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
264 (50.77%)
Satış işlemleri:
256 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.84 USD (1)
Aylık büyüme:
-16.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.27 USD
Maksimum:
76.65 USD (61.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.59% (76.65 USD)
Varlığa göre:
32.59% (27.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 149
EURJPY 100
XAUUSD 98
BTCUSD 58
GBPJPY 47
USDJPY 36
GBPUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 8
EURJPY -42
XAUUSD 21
BTCUSD 2
GBPJPY 14
USDJPY -23
GBPUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.8K
EURJPY -5.2K
XAUUSD 28K
BTCUSD 44K
GBPJPY 2.6K
USDJPY -3K
GBPUSD -762
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.98 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.46 × 553
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
0.77 × 243
Exness-MT5Real8
0.92 × 268
FusionMarkets-Live
1.54 × 164
RoboForex-ECN
2.04 × 23
FPMarkets-Live
2.11 × 71
Exness-MT5Real5
2.60 × 772
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
StriforLLC-Live
2.75 × 4
Alpari-Real01
3.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
3.00 × 31
TeleTRADECY-Sharp ECN
3.05 × 131
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
ICMarkets-MT5-2
3.64 × 11
FXOpen-MT5
3.84 × 206
Hankotrade-Live
4.01 × 237
Pepperstone-MT5-Live01
4.29 × 368
VantageInternational-Live
4.42 × 822
Coinexx-Live
4.49 × 330
Exness-MT5Real10
4.50 × 10
ICMarkets-MT5
4.50 × 4
İnceleme yok
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 09:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 21:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 06:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.12 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.17 11:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 10:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.28 15:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.27 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SCALPMT5
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
71
USD
58
100%
520
66%
11%
0.94
-0.06
USD
62%
1:500
