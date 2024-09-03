SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SCALPMT5
Li Zhang

SCALPMT5

0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -29%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
520
Bénéfice trades:
348 (66.92%)
Perte trades:
172 (33.08%)
Meilleure transaction:
7.98 USD
Pire transaction:
-28.84 USD
Bénéfice brut:
468.30 USD (845 337 pips)
Perte brute:
-497.74 USD (777 854 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (20.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.75 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
11.11%
Charge de dépôt maximale:
33.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
264 (50.77%)
Courts trades:
256 (49.23%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
1.35 USD
Perte moyenne:
-2.89 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-20.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
-13.75%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.27 USD
Maximal:
76.65 USD (61.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.59% (76.65 USD)
Par fonds propres:
32.59% (27.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 149
EURJPY 100
XAUUSD 98
BTCUSD 58
GBPJPY 47
USDJPY 36
GBPUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 8
EURJPY -42
XAUUSD 21
BTCUSD 2
GBPJPY 14
USDJPY -23
GBPUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.8K
EURJPY -5.2K
XAUUSD 28K
BTCUSD 44K
GBPJPY 2.6K
USDJPY -3K
GBPUSD -762
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.98 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +20.20 USD
Perte consécutive maximale: -20.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.46 × 553
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
0.77 × 243
Exness-MT5Real8
0.92 × 268
FusionMarkets-Live
1.54 × 164
RoboForex-ECN
2.04 × 23
FPMarkets-Live
2.11 × 71
Exness-MT5Real5
2.60 × 772
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
StriforLLC-Live
2.75 × 4
Alpari-Real01
3.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
3.00 × 31
TeleTRADECY-Sharp ECN
3.05 × 131
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
ICMarkets-MT5-2
3.64 × 11
FXOpen-MT5
3.84 × 206
Hankotrade-Live
4.01 × 237
Pepperstone-MT5-Live01
4.29 × 368
VantageInternational-Live
4.42 × 822
Coinexx-Live
4.49 × 330
Exness-MT5Real10
4.50 × 10
ICMarkets-MT5
4.50 × 4
25 plus...
Aucun avis
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 09:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 21:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 06:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.12 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.17 11:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 10:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.28 15:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.27 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
