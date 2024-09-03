SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SCALPMT5
Li Zhang

SCALPMT5

Li Zhang
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -29%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
520
Profit Trade:
348 (66.92%)
Loss Trade:
172 (33.08%)
Best Trade:
7.98 USD
Worst Trade:
-28.84 USD
Profitto lordo:
468.30 USD (845 337 pips)
Perdita lorda:
-497.74 USD (777 854 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.75 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
11.11%
Massimo carico di deposito:
33.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
264 (50.77%)
Short Trade:
256 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.84 USD (1)
Crescita mensile:
-15.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.27 USD
Massimale:
76.65 USD (61.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.59% (76.65 USD)
Per equità:
32.59% (27.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 149
EURJPY 100
XAUUSD 98
BTCUSD 58
GBPJPY 47
USDJPY 36
GBPUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
EURJPY -42
XAUUSD 21
BTCUSD 2
GBPJPY 14
USDJPY -23
GBPUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.8K
EURJPY -5.2K
XAUUSD 28K
BTCUSD 44K
GBPJPY 2.6K
USDJPY -3K
GBPUSD -762
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.98 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.20 USD
Massima perdita consecutiva: -20.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.46 × 553
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
0.77 × 243
Exness-MT5Real8
0.92 × 268
FusionMarkets-Live
1.54 × 164
RoboForex-ECN
2.04 × 23
FPMarkets-Live
2.11 × 71
Exness-MT5Real5
2.60 × 772
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
StriforLLC-Live
2.75 × 4
Alpari-Real01
3.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
3.00 × 31
TeleTRADECY-Sharp ECN
3.05 × 131
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
ICMarkets-MT5-2
3.64 × 11
FXOpen-MT5
3.84 × 206
Hankotrade-Live
4.01 × 237
Pepperstone-MT5-Live01
4.29 × 368
VantageInternational-Live
4.42 × 822
Coinexx-Live
4.49 × 330
Exness-MT5Real10
4.50 × 10
ICMarkets-MT5
4.50 × 4
25 più
Non ci sono recensioni
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 09:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 21:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 06:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.12 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.17 11:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 10:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.28 15:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.27 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.