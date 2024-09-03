- Crescita
Trade:
520
Profit Trade:
348 (66.92%)
Loss Trade:
172 (33.08%)
Best Trade:
7.98 USD
Worst Trade:
-28.84 USD
Profitto lordo:
468.30 USD (845 337 pips)
Perdita lorda:
-497.74 USD (777 854 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.75 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
11.11%
Massimo carico di deposito:
33.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
264 (50.77%)
Short Trade:
256 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.84 USD (1)
Crescita mensile:
-15.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.27 USD
Massimale:
76.65 USD (61.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.59% (76.65 USD)
Per equità:
32.59% (27.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|149
|EURJPY
|100
|XAUUSD
|98
|BTCUSD
|58
|GBPJPY
|47
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|EURJPY
|-42
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|14
|USDJPY
|-23
|GBPUSD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.8K
|EURJPY
|-5.2K
|XAUUSD
|28K
|BTCUSD
|44K
|GBPJPY
|2.6K
|USDJPY
|-3K
|GBPUSD
|-762
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +7.98 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.20 USD
Massima perdita consecutiva: -20.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
|
Exness-MT5Real7
|0.46 × 553
|
Exness-MT5Real11
|0.74 × 168
|
Exness-MT5Real2
|0.77 × 243
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 268
|
FusionMarkets-Live
|1.54 × 164
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 23
|
FPMarkets-Live
|2.11 × 71
|
Exness-MT5Real5
|2.60 × 772
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
StriforLLC-Live
|2.75 × 4
|
Alpari-Real01
|3.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.00 × 31
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|3.05 × 131
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
ICMarkets-MT5-2
|3.64 × 11
|
FXOpen-MT5
|3.84 × 206
|
Hankotrade-Live
|4.01 × 237
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.29 × 368
|
VantageInternational-Live
|4.42 × 822
|
Coinexx-Live
|4.49 × 330
|
Exness-MT5Real10
|4.50 × 10
|
ICMarkets-MT5
|4.50 × 4
