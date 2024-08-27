- Büyüme
İşlemler:
2 758
Kârla kapanan işlemler:
2 120 (76.86%)
Zararla kapanan işlemler:
638 (23.13%)
En iyi işlem:
14 970.64 USD
En kötü işlem:
-34 978.12 USD
Brüt kâr:
657 076.50 USD (517 499 pips)
Brüt zarar:
-601 539.89 USD (457 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (15 646.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45 208.51 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
49.95%
Maks. mevduat yükü:
171.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
1 597 (57.90%)
Satış işlemleri:
1 161 (42.10%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
20.14 USD
Ortalama kâr:
309.94 USD
Ortalama zarar:
-942.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-5 685.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 978.12 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.53%
Yıllık tahmin:
-89.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 825.71 USD
Maksimum:
84 533.37 USD (47.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.30% (84 522.41 USD)
Varlığa göre:
30.85% (43 792.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1698
|EURUSD
|405
|AUDUSD
|205
|NZDUSD
|185
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|46
|GBPAUD
|33
|EURCAD
|27
|GBPCHF
|23
|EURGBP
|23
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|18
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|66K
|EURUSD
|-5.4K
|AUDUSD
|5.6K
|NZDUSD
|391
|GBPUSD
|-4.6K
|USDJPY
|-7.4K
|GBPAUD
|3.3K
|EURCAD
|-452
|GBPCHF
|2.1K
|EURGBP
|-5.1K
|AUDCAD
|-1.2K
|EURAUD
|1.5K
|EURCHF
|416
|AUDJPY
|-44
|EURJPY
|13
|EURNZD
|138
|NZDJPY
|221
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|-13K
|AUDUSD
|5.6K
|NZDUSD
|2.7K
|GBPUSD
|644
|USDJPY
|-27
|GBPAUD
|771
|EURCAD
|1.3K
|GBPCHF
|719
|EURGBP
|-662
|AUDCAD
|-11
|EURAUD
|770
|EURCHF
|258
|AUDJPY
|-182
|EURJPY
|49
|EURNZD
|184
|NZDJPY
|299
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 970.64 USD
En kötü işlem: -34 978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15 646.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 685.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5255
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.79 × 134
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 411
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.03 × 37
|
XMGlobal-MT5 2
|3.22 × 37
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.25 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.67 × 309
Extractor EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
56%
0
0
USD
USD
156K
USD
USD
57
99%
2 758
76%
50%
1.09
20.14
USD
USD
47%
1:200