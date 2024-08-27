SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 56%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 758
Kârla kapanan işlemler:
2 120 (76.86%)
Zararla kapanan işlemler:
638 (23.13%)
En iyi işlem:
14 970.64 USD
En kötü işlem:
-34 978.12 USD
Brüt kâr:
657 076.50 USD (517 499 pips)
Brüt zarar:
-601 539.89 USD (457 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (15 646.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45 208.51 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
49.95%
Maks. mevduat yükü:
171.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
1 597 (57.90%)
Satış işlemleri:
1 161 (42.10%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
20.14 USD
Ortalama kâr:
309.94 USD
Ortalama zarar:
-942.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-5 685.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 978.12 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.53%
Yıllık tahmin:
-89.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 825.71 USD
Maksimum:
84 533.37 USD (47.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.30% (84 522.41 USD)
Varlığa göre:
30.85% (43 792.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1698
EURUSD 405
AUDUSD 205
NZDUSD 185
GBPUSD 56
USDJPY 46
GBPAUD 33
EURCAD 27
GBPCHF 23
EURGBP 23
AUDCAD 21
EURAUD 18
EURCHF 13
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 66K
EURUSD -5.4K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 391
GBPUSD -4.6K
USDJPY -7.4K
GBPAUD 3.3K
EURCAD -452
GBPCHF 2.1K
EURGBP -5.1K
AUDCAD -1.2K
EURAUD 1.5K
EURCHF 416
AUDJPY -44
EURJPY 13
EURNZD 138
NZDJPY 221
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 61K
EURUSD -13K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 2.7K
GBPUSD 644
USDJPY -27
GBPAUD 771
EURCAD 1.3K
GBPCHF 719
EURGBP -662
AUDCAD -11
EURAUD 770
EURCHF 258
AUDJPY -182
EURJPY 49
EURNZD 184
NZDJPY 299
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 970.64 USD
En kötü işlem: -34 978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15 646.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 685.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5255
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.79 × 134
TickmillUK-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 411
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
XMGlobal-MT5 2
3.22 × 37
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.25 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 309
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Extractor EA
İnceleme yok
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 01:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 00:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 00:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Extractor
Ayda 999 USD
56%
0
0
USD
156K
USD
57
99%
2 758
76%
50%
1.09
20.14
USD
47%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.