Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 53%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 757
Bénéfice trades:
2 119 (76.85%)
Perte trades:
638 (23.14%)
Meilleure transaction:
14 970.64 USD
Pire transaction:
-34 978.12 USD
Bénéfice brut:
654 893.19 USD (516 243 pips)
Perte brute:
-601 539.89 USD (457 216 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (15 646.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45 208.51 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
49.95%
Charge de dépôt maximale:
171.10%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
1 596 (57.89%)
Courts trades:
1 161 (42.11%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
19.35 USD
Bénéfice moyen:
309.06 USD
Perte moyenne:
-942.85 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-5 685.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-34 978.12 USD (1)
Croissance mensuelle:
-7.48%
Prévision annuelle:
-89.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 825.71 USD
Maximal:
84 533.37 USD (47.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.30% (84 522.41 USD)
Par fonds propres:
30.85% (43 792.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1697
EURUSD 405
AUDUSD 205
NZDUSD 185
GBPUSD 56
USDJPY 46
GBPAUD 33
EURCAD 27
GBPCHF 23
EURGBP 23
AUDCAD 21
EURAUD 18
EURCHF 13
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 64K
EURUSD -5.4K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 391
GBPUSD -4.6K
USDJPY -7.4K
GBPAUD 3.3K
EURCAD -452
GBPCHF 2.1K
EURGBP -5.1K
AUDCAD -1.2K
EURAUD 1.5K
EURCHF 416
AUDJPY -44
EURJPY 13
EURNZD 138
NZDJPY 221
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
EURUSD -13K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 2.7K
GBPUSD 644
USDJPY -27
GBPAUD 771
EURCAD 1.3K
GBPCHF 719
EURGBP -662
AUDCAD -11
EURAUD 770
EURCHF 258
AUDJPY -182
EURJPY 49
EURNZD 184
NZDJPY 299
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 970.64 USD
Pire transaction: -34 978 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15 646.77 USD
Perte consécutive maximale: -5 685.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5255
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.79 × 134
TickmillUK-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 411
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
Swissquote-Server
3.04 × 57
XMGlobal-MT5 2
3.22 × 37
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.25 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 309
16 plus...
