SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 56%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 758
Profit Trade:
2 120 (76.86%)
Loss Trade:
638 (23.13%)
Best Trade:
14 970.64 USD
Worst Trade:
-34 978.12 USD
Profitto lordo:
657 076.50 USD (517 499 pips)
Perdita lorda:
-601 539.89 USD (457 216 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (15 646.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45 208.51 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
49.95%
Massimo carico di deposito:
171.10%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
1 597 (57.90%)
Short Trade:
1 161 (42.10%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
20.14 USD
Profitto medio:
309.94 USD
Perdita media:
-942.85 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-5 685.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 978.12 USD (1)
Crescita mensile:
-6.38%
Previsione annuale:
-75.59%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 825.71 USD
Massimale:
84 533.37 USD (47.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.30% (84 522.41 USD)
Per equità:
30.85% (43 792.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1698
EURUSD 405
AUDUSD 205
NZDUSD 185
GBPUSD 56
USDJPY 46
GBPAUD 33
EURCAD 27
GBPCHF 23
EURGBP 23
AUDCAD 21
EURAUD 18
EURCHF 13
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 66K
EURUSD -5.4K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 391
GBPUSD -4.6K
USDJPY -7.4K
GBPAUD 3.3K
EURCAD -452
GBPCHF 2.1K
EURGBP -5.1K
AUDCAD -1.2K
EURAUD 1.5K
EURCHF 416
AUDJPY -44
EURJPY 13
EURNZD 138
NZDJPY 221
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
EURUSD -13K
AUDUSD 5.6K
NZDUSD 2.7K
GBPUSD 644
USDJPY -27
GBPAUD 771
EURCAD 1.3K
GBPCHF 719
EURGBP -662
AUDCAD -11
EURAUD 770
EURCHF 258
AUDJPY -182
EURJPY 49
EURNZD 184
NZDJPY 299
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 970.64 USD
Worst Trade: -34 978 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15 646.77 USD
Massima perdita consecutiva: -5 685.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5255
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.79 × 134
TickmillUK-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 411
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
XMGlobal-MT5 2
3.22 × 37
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.25 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 309
16 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Extractor EA
Non ci sono recensioni
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 01:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 00:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 00:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Extractor
999USD al mese
56%
0
0
USD
156K
USD
57
99%
2 758
76%
50%
1.09
20.14
USD
47%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.