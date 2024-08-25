SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / No stop invict hedge
Anderson Clayton Moraes Dos Santos

No stop invict hedge

Anderson Clayton Moraes Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 282%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 259
Kârla kapanan işlemler:
4 144 (97.29%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (2.70%)
En iyi işlem:
7.98 USD
En kötü işlem:
-17.40 USD
Brüt kâr:
2 234.72 USD (700 221 pips)
Brüt zarar:
-295.86 USD (331 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
310 (48.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.97 USD (247)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
142.55%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
12.08
Alış işlemleri:
3 313 (77.79%)
Satış işlemleri:
946 (22.21%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-160.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.35 USD (37)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
160.50 USD (21.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (161.01 USD)
Varlığa göre:
97.72% (1 800.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 1485
EURUSD 838
USDJPY 639
ETHUSD 573
EURCHF 245
USDCAD 206
XRPUSD 99
EURJPY 60
EURGBP 60
EURMXN 49
USDCNH 1
USDMXN 1
BTCUSD 1
USTEC 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 979
EURUSD 428
USDJPY 353
ETHUSD 36
EURCHF 178
USDCAD 23
XRPUSD -6
EURJPY 22
EURGBP 47
EURMXN -120
USDCNH 0
USDMXN 0
BTCUSD 0
USTEC 0
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 83K
EURUSD 46K
USDJPY 57K
ETHUSD 434K
EURCHF 15K
USDCAD 4.5K
XRPUSD -32K
EURJPY 3.6K
EURGBP 3.9K
EURMXN -247K
USDCNH 0
USDMXN 567
BTCUSD 655
USTEC 105
XAUUSD 28
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.98 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 247
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +48.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.08 × 13
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.59 × 137
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 178
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
75 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 15:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 10:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 09:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 23:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:500 - 1:1000
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol