İşlemler:
4 259
Kârla kapanan işlemler:
4 144 (97.29%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (2.70%)
En iyi işlem:
7.98 USD
En kötü işlem:
-17.40 USD
Brüt kâr:
2 234.72 USD (700 221 pips)
Brüt zarar:
-295.86 USD (331 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
310 (48.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.97 USD (247)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
142.55%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
12.08
Alış işlemleri:
3 313 (77.79%)
Satış işlemleri:
946 (22.21%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-160.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.35 USD (37)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
160.50 USD (21.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (161.01 USD)
Varlığa göre:
97.72% (1 800.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1485
|EURUSD
|838
|USDJPY
|639
|ETHUSD
|573
|EURCHF
|245
|USDCAD
|206
|XRPUSD
|99
|EURJPY
|60
|EURGBP
|60
|EURMXN
|49
|USDCNH
|1
|USDMXN
|1
|BTCUSD
|1
|USTEC
|1
|XAUUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|979
|EURUSD
|428
|USDJPY
|353
|ETHUSD
|36
|EURCHF
|178
|USDCAD
|23
|XRPUSD
|-6
|EURJPY
|22
|EURGBP
|47
|EURMXN
|-120
|USDCNH
|0
|USDMXN
|0
|BTCUSD
|0
|USTEC
|0
|XAUUSD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|83K
|EURUSD
|46K
|USDJPY
|57K
|ETHUSD
|434K
|EURCHF
|15K
|USDCAD
|4.5K
|XRPUSD
|-32K
|EURJPY
|3.6K
|EURGBP
|3.9K
|EURMXN
|-247K
|USDCNH
|0
|USDMXN
|567
|BTCUSD
|655
|USTEC
|105
|XAUUSD
|28
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.98 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 247
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +48.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
itexsys-Platform
|0.00 × 2
Darwinex-Live
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
TickmillEU-Live
|0.08 × 13
RannForex-Server
|0.29 × 7
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
AronGroups-Server
|0.57 × 7
VTMarkets-Live
|0.59 × 137
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 178
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
