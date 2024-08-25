SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / No stop invict hedge
Anderson Clayton Moraes Dos Santos

No stop invict hedge

Anderson Clayton Moraes Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 282%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 259
Profit Trade:
4 144 (97.29%)
Loss Trade:
115 (2.70%)
Best Trade:
7.98 USD
Worst Trade:
-17.40 USD
Profitto lordo:
2 234.72 USD (700 221 pips)
Perdita lorda:
-295.86 USD (331 850 pips)
Vincite massime consecutive:
310 (48.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.97 USD (247)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
142.55%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
12.08
Long Trade:
3 313 (77.79%)
Short Trade:
946 (22.21%)
Fattore di profitto:
7.55
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-160.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.35 USD (37)
Crescita mensile:
0.32%
Previsione annuale:
3.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
160.50 USD (21.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (161.01 USD)
Per equità:
97.72% (1 800.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 1485
EURUSD 838
USDJPY 639
ETHUSD 573
EURCHF 245
USDCAD 206
XRPUSD 99
EURJPY 60
EURGBP 60
EURMXN 49
USDCNH 1
USDMXN 1
BTCUSD 1
USTEC 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 979
EURUSD 428
USDJPY 353
ETHUSD 36
EURCHF 178
USDCAD 23
XRPUSD -6
EURJPY 22
EURGBP 47
EURMXN -120
USDCNH 0
USDMXN 0
BTCUSD 0
USTEC 0
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 83K
EURUSD 46K
USDJPY 57K
ETHUSD 434K
EURCHF 15K
USDCAD 4.5K
XRPUSD -32K
EURJPY 3.6K
EURGBP 3.9K
EURMXN -247K
USDCNH 0
USDMXN 567
BTCUSD 655
USTEC 105
XAUUSD 28
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.98 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 247
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +48.43 USD
Massima perdita consecutiva: -160.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.08 × 13
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.59 × 137
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 178
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
75 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 15:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 10:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 09:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 23:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:500 - 1:1000
