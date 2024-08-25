SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / No stop invict hedge
Anderson Clayton Moraes Dos Santos

No stop invict hedge

Anderson Clayton Moraes Dos Santos
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 282%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 259
Bénéfice trades:
4 144 (97.29%)
Perte trades:
115 (2.70%)
Meilleure transaction:
7.98 USD
Pire transaction:
-17.40 USD
Bénéfice brut:
2 234.72 USD (700 221 pips)
Perte brute:
-295.86 USD (331 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
310 (48.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
230.97 USD (247)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
142.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
12.08
Longs trades:
3 313 (77.79%)
Courts trades:
946 (22.21%)
Facteur de profit:
7.55
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
0.54 USD
Perte moyenne:
-2.57 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-160.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.35 USD (37)
Croissance mensuelle:
0.32%
Prévision annuelle:
3.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
160.50 USD (21.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.20% (161.01 USD)
Par fonds propres:
97.72% (1 800.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 1485
EURUSD 838
USDJPY 639
ETHUSD 573
EURCHF 245
USDCAD 206
XRPUSD 99
EURJPY 60
EURGBP 60
EURMXN 49
USDCNH 1
USDMXN 1
BTCUSD 1
USTEC 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 979
EURUSD 428
USDJPY 353
ETHUSD 36
EURCHF 178
USDCAD 23
XRPUSD -6
EURJPY 22
EURGBP 47
EURMXN -120
USDCNH 0
USDMXN 0
BTCUSD 0
USTEC 0
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 83K
EURUSD 46K
USDJPY 57K
ETHUSD 434K
EURCHF 15K
USDCAD 4.5K
XRPUSD -32K
EURJPY 3.6K
EURGBP 3.9K
EURMXN -247K
USDCNH 0
USDMXN 567
BTCUSD 655
USTEC 105
XAUUSD 28
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.98 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 247
Pertes consécutives maximales: 37
Bénéfice consécutif maximal: +48.43 USD
Perte consécutive maximale: -160.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.08 × 13
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.59 × 137
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 178
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
75 plus...
2025.09.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 15:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 10:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 09:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 23:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:500 - 1:1000
