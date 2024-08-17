- Büyüme
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
87 (63.97%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (36.03%)
En iyi işlem:
158.30 USD
En kötü işlem:
-52.66 USD
Brüt kâr:
1 812.70 USD (906 349 pips)
Brüt zarar:
-817.97 USD (399 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (461.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.35 USD (22)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.75%
Maks. mevduat yükü:
47.96%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.67
Alış işlemleri:
104 (76.47%)
Satış işlemleri:
32 (23.53%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
7.31 USD
Ortalama kâr:
20.84 USD
Ortalama zarar:
-16.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-103.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.29 USD (7)
Aylık büyüme:
29.24%
Yıllık tahmin:
354.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.69 USD
Maksimum:
175.38 USD (66.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.58% (175.10 USD)
Varlığa göre:
51.93% (57.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +158.30 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +461.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
