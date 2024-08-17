SegnaliSezioni
Anton Rybin

GOLD MIX

Anton Rybin
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 487%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
87 (63.97%)
Loss Trade:
49 (36.03%)
Best Trade:
158.30 USD
Worst Trade:
-52.66 USD
Profitto lordo:
1 812.70 USD (906 349 pips)
Perdita lorda:
-817.97 USD (399 884 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (461.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.35 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.75%
Massimo carico di deposito:
47.96%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
104 (76.47%)
Short Trade:
32 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
7.31 USD
Profitto medio:
20.84 USD
Perdita media:
-16.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-103.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.29 USD (7)
Crescita mensile:
29.24%
Previsione annuale:
354.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.69 USD
Massimale:
175.38 USD (66.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.58% (175.10 USD)
Per equità:
51.93% (57.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 995
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.30 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +461.35 USD
Massima perdita consecutiva: -103.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 22:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 08:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 19:11
Share of trading days is too low
2025.09.05 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.