- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
87 (63.97%)
Loss Trade:
49 (36.03%)
Best Trade:
158.30 USD
Worst Trade:
-52.66 USD
Profitto lordo:
1 812.70 USD (906 349 pips)
Perdita lorda:
-817.97 USD (399 884 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (461.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.35 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.75%
Massimo carico di deposito:
47.96%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
104 (76.47%)
Short Trade:
32 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
7.31 USD
Profitto medio:
20.84 USD
Perdita media:
-16.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-103.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.29 USD (7)
Crescita mensile:
29.24%
Previsione annuale:
354.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.69 USD
Massimale:
175.38 USD (66.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.58% (175.10 USD)
Per equità:
51.93% (57.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.30 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +461.35 USD
Massima perdita consecutiva: -103.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Non ci sono recensioni
