SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD MIX
Anton Rybin

GOLD MIX

Anton Rybin
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 487%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
87 (63.97%)
Perte trades:
49 (36.03%)
Meilleure transaction:
158.30 USD
Pire transaction:
-52.66 USD
Bénéfice brut:
1 812.70 USD (906 349 pips)
Perte brute:
-817.97 USD (399 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (461.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.35 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
4.75%
Charge de dépôt maximale:
47.96%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.67
Longs trades:
104 (76.47%)
Courts trades:
32 (23.53%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
7.31 USD
Bénéfice moyen:
20.84 USD
Perte moyenne:
-16.69 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-103.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.29 USD (7)
Croissance mensuelle:
29.24%
Prévision annuelle:
354.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.69 USD
Maximal:
175.38 USD (66.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.58% (175.10 USD)
Par fonds propres:
51.93% (57.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 995
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.30 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +461.35 USD
Perte consécutive maximale: -103.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Aucun avis
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 22:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 08:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 19:11
Share of trading days is too low
2025.09.05 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
