LVL Invest

LVL Creator 1

LVL Invest
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 213
Kârla kapanan işlemler:
4 526 (86.82%)
Zararla kapanan işlemler:
687 (13.18%)
En iyi işlem:
178.02 EUR
En kötü işlem:
-146.57 EUR
Brüt kâr:
4 653.16 EUR (369 234 pips)
Brüt zarar:
-3 502.48 EUR (355 105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (29.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
241.11 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.80%
Maks. mevduat yükü:
82.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
4 194 (80.45%)
Satış işlemleri:
1 019 (19.55%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.22 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-5.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-893.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-893.57 EUR (10)
Aylık büyüme:
5.70%
Yıllık tahmin:
69.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.27 EUR
Maksimum:
960.99 EUR (18.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.83% (960.99 EUR)
Varlığa göre:
44.35% (2 160.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 1321
USDJPY 881
EURUSD 845
EURCAD 638
CHFJPY 633
USDCAD 285
AUDUSD 229
GBPUSD 203
AUDNZD 124
EURCHF 29
GBPCAD 17
NZDUSD 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 521
USDJPY -337
EURUSD 401
EURCAD 212
CHFJPY 237
USDCAD 148
AUDUSD -122
GBPUSD 148
AUDNZD 63
EURCHF 28
GBPCAD 8
NZDUSD 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 23K
USDJPY -38K
EURUSD 22K
EURCAD -1.7K
CHFJPY -1.5K
USDCAD 5.1K
AUDUSD -6.7K
GBPUSD 6.4K
AUDNZD 3K
EURCHF 1.3K
GBPCAD 985
NZDUSD 405
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.02 EUR
En kötü işlem: -147 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +29.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -893.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.84 × 44
AdmiralsGroup-Live
3.06 × 115
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LVL Creator 1
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
5.2K
EUR
59
99%
5 213
86%
98%
1.32
0.22
EUR
44%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.