LVL Invest

LVL Creator 1

LVL Invest
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 29%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 211
Bénéfice trades:
4 524 (86.81%)
Perte trades:
687 (13.18%)
Meilleure transaction:
178.02 EUR
Pire transaction:
-146.57 EUR
Bénéfice brut:
4 652.44 EUR (369 173 pips)
Perte brute:
-3 502.48 EUR (355 105 pips)
Gains consécutifs maximales:
86 (29.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
241.11 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.80%
Charge de dépôt maximale:
82.22%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
107
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
4 192 (80.45%)
Courts trades:
1 019 (19.55%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.22 EUR
Bénéfice moyen:
1.03 EUR
Perte moyenne:
-5.10 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-893.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-893.57 EUR (10)
Croissance mensuelle:
6.45%
Prévision annuelle:
78.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.27 EUR
Maximal:
960.99 EUR (18.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.83% (960.99 EUR)
Par fonds propres:
44.35% (2 160.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 1320
USDJPY 881
EURUSD 845
EURCAD 637
CHFJPY 633
USDCAD 285
AUDUSD 229
GBPUSD 203
AUDNZD 124
EURCHF 29
GBPCAD 17
NZDUSD 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 521
USDJPY -337
EURUSD 401
EURCAD 211
CHFJPY 237
USDCAD 148
AUDUSD -122
GBPUSD 148
AUDNZD 63
EURCHF 28
GBPCAD 8
NZDUSD 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 23K
USDJPY -38K
EURUSD 22K
EURCAD -1.7K
CHFJPY -1.5K
USDCAD 5.1K
AUDUSD -6.7K
GBPUSD 6.4K
AUDNZD 3K
EURCHF 1.3K
GBPCAD 985
NZDUSD 405
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.02 EUR
Pire transaction: -147 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +29.91 EUR
Perte consécutive maximale: -893.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.84 × 44
AdmiralsGroup-Live
3.06 × 115
Aucun avis
2025.06.04 02:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.21% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LVL Creator 1
30 USD par mois
29%
0
0
USD
5.2K
EUR
59
99%
5 211
86%
98%
1.32
0.22
EUR
44%
1:30
