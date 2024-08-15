SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LVL Creator 1
LVL Invest

LVL Creator 1

LVL Invest
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 29%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 213
Profit Trade:
4 526 (86.82%)
Loss Trade:
687 (13.18%)
Best Trade:
178.02 EUR
Worst Trade:
-146.57 EUR
Profitto lordo:
4 653.16 EUR (369 234 pips)
Perdita lorda:
-3 502.48 EUR (355 105 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (29.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
241.11 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.80%
Massimo carico di deposito:
82.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
4 194 (80.45%)
Short Trade:
1 019 (19.55%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.22 EUR
Profitto medio:
1.03 EUR
Perdita media:
-5.10 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-893.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-893.57 EUR (10)
Crescita mensile:
6.12%
Previsione annuale:
77.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.27 EUR
Massimale:
960.99 EUR (18.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.83% (960.99 EUR)
Per equità:
44.35% (2 160.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1321
USDJPY 881
EURUSD 845
EURCAD 638
CHFJPY 633
USDCAD 285
AUDUSD 229
GBPUSD 203
AUDNZD 124
EURCHF 29
GBPCAD 17
NZDUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 521
USDJPY -337
EURUSD 401
EURCAD 212
CHFJPY 237
USDCAD 148
AUDUSD -122
GBPUSD 148
AUDNZD 63
EURCHF 28
GBPCAD 8
NZDUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 23K
USDJPY -38K
EURUSD 22K
EURCAD -1.7K
CHFJPY -1.5K
USDCAD 5.1K
AUDUSD -6.7K
GBPUSD 6.4K
AUDNZD 3K
EURCHF 1.3K
GBPCAD 985
NZDUSD 405
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +178.02 EUR
Worst Trade: -147 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +29.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -893.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.84 × 44
AdmiralsGroup-Live
3.06 × 115
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.04 02:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.21% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LVL Creator 1
30USD al mese
29%
0
0
USD
5.2K
EUR
59
99%
5 213
86%
98%
1.32
0.22
EUR
44%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.