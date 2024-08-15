- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 213
Profit Trade:
4 526 (86.82%)
Loss Trade:
687 (13.18%)
Best Trade:
178.02 EUR
Worst Trade:
-146.57 EUR
Profitto lordo:
4 653.16 EUR (369 234 pips)
Perdita lorda:
-3 502.48 EUR (355 105 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (29.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
241.11 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.80%
Massimo carico di deposito:
82.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
4 194 (80.45%)
Short Trade:
1 019 (19.55%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.22 EUR
Profitto medio:
1.03 EUR
Perdita media:
-5.10 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-893.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-893.57 EUR (10)
Crescita mensile:
6.12%
Previsione annuale:
77.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.27 EUR
Massimale:
960.99 EUR (18.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.83% (960.99 EUR)
Per equità:
44.35% (2 160.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1321
|USDJPY
|881
|EURUSD
|845
|EURCAD
|638
|CHFJPY
|633
|USDCAD
|285
|AUDUSD
|229
|GBPUSD
|203
|AUDNZD
|124
|EURCHF
|29
|GBPCAD
|17
|NZDUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|521
|USDJPY
|-337
|EURUSD
|401
|EURCAD
|212
|CHFJPY
|237
|USDCAD
|148
|AUDUSD
|-122
|GBPUSD
|148
|AUDNZD
|63
|EURCHF
|28
|GBPCAD
|8
|NZDUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|23K
|USDJPY
|-38K
|EURUSD
|22K
|EURCAD
|-1.7K
|CHFJPY
|-1.5K
|USDCAD
|5.1K
|AUDUSD
|-6.7K
|GBPUSD
|6.4K
|AUDNZD
|3K
|EURCHF
|1.3K
|GBPCAD
|985
|NZDUSD
|405
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.02 EUR
Worst Trade: -147 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +29.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -893.57 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.84 × 44
|
AdmiralsGroup-Live
|3.06 × 115
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
59
99%
5 213
86%
98%
1.32
0.22
EUR
EUR
44%
1:30