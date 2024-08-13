- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
132 (95.65%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (4.35%)
En iyi işlem:
40.35 USD
En kötü işlem:
-20.16 USD
Brüt kâr:
114.35 USD (7 372 pips)
Brüt zarar:
-67.49 USD (5 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (22.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.74 USD (23)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
15.78%
Maks. mevduat yükü:
58.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
89 (64.49%)
Satış işlemleri:
49 (35.51%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-11.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.32 USD (2)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
16.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.03 USD
Maksimum:
40.32 USD (29.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.55% (40.32 USD)
Varlığa göre:
76.80% (104.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
Exness-Real18
|0.00 × 69
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
SageFx-Live
|0.00 × 11
Osprey-Live
|0.00 × 12
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 36
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
GMI-Live08
|0.00 × 10
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
360Capital-Real
|0.00 × 7
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
59
100%
138
95%
16%
1.69
0.34
USD
USD
77%
1:500