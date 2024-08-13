- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
132 (95.65%)
Loss Trade:
6 (4.35%)
Best Trade:
40.35 USD
Worst Trade:
-20.16 USD
Profitto lordo:
114.35 USD (7 372 pips)
Perdita lorda:
-67.49 USD (5 197 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (22.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.74 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.78%
Massimo carico di deposito:
58.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
89 (64.49%)
Short Trade:
49 (35.51%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-11.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.32 USD (2)
Crescita mensile:
1.97%
Previsione annuale:
27.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.03 USD
Massimale:
40.32 USD (29.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.55% (40.32 USD)
Per equità:
76.80% (104.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.35 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.58 USD
Massima perdita consecutiva: -40.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
