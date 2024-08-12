- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
195 (73.86%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (26.14%)
En iyi işlem:
22.55 USD
En kötü işlem:
-13.60 USD
Brüt kâr:
317.04 USD (32 498 pips)
Brüt zarar:
-148.32 USD (13 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (10.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.07 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
16.56%
Maks. mevduat yükü:
6.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
105 (39.77%)
Satış işlemleri:
159 (60.23%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-2.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.51 USD (5)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
28.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.26 USD
Maksimum:
35.51 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.41% (35.51 USD)
Varlığa göre:
34.51% (142.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|153
|EURUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.55 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
69
100%
264
73%
17%
2.13
0.64
USD
USD
35%
1:500