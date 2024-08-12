SinyallerBölümler
Andrey Kolmogorov

CCrusader

Andrey Kolmogorov
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 56%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
195 (73.86%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (26.14%)
En iyi işlem:
22.55 USD
En kötü işlem:
-13.60 USD
Brüt kâr:
317.04 USD (32 498 pips)
Brüt zarar:
-148.32 USD (13 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (10.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.07 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
16.56%
Maks. mevduat yükü:
6.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
105 (39.77%)
Satış işlemleri:
159 (60.23%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-2.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.51 USD (5)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
28.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.26 USD
Maksimum:
35.51 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.41% (35.51 USD)
Varlığa göre:
34.51% (142.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 153
EURUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 107
EURUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.55 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
2025.09.03 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 07:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 03:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CCrusader
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
469
USD
69
100%
264
73%
17%
2.13
0.64
USD
35%
1:500
Kopyala

