Trade:
264
Profit Trade:
195 (73.86%)
Loss Trade:
69 (26.14%)
Best Trade:
22.55 USD
Worst Trade:
-13.60 USD
Profitto lordo:
317.04 USD (32 498 pips)
Perdita lorda:
-148.32 USD (13 695 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (10.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
16.56%
Massimo carico di deposito:
6.74%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
105 (39.77%)
Short Trade:
159 (60.23%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.51 USD (5)
Crescita mensile:
2.35%
Previsione annuale:
28.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.26 USD
Massimale:
35.51 USD (11.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.41% (35.51 USD)
Per equità:
34.51% (142.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|153
|EURUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.55 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.53 USD
Massima perdita consecutiva: -17.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
987 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
