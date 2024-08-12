SegnaliSezioni
Andrey Kolmogorov

CCrusader

Andrey Kolmogorov
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 56%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
195 (73.86%)
Loss Trade:
69 (26.14%)
Best Trade:
22.55 USD
Worst Trade:
-13.60 USD
Profitto lordo:
317.04 USD (32 498 pips)
Perdita lorda:
-148.32 USD (13 695 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (10.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
16.56%
Massimo carico di deposito:
6.74%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
105 (39.77%)
Short Trade:
159 (60.23%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.51 USD (5)
Crescita mensile:
2.35%
Previsione annuale:
28.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.26 USD
Massimale:
35.51 USD (11.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.41% (35.51 USD)
Per equità:
34.51% (142.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 153
EURUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 107
EURUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.55 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.53 USD
Massima perdita consecutiva: -17.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CCrusader
30USD al mese
56%
0
0
USD
469
USD
69
100%
264
73%
17%
2.13
0.64
USD
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.