Jenny Yuen Ha Lau

BP plus Cetus

Jenny Yuen Ha Lau
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 637
Kârla kapanan işlemler:
2 017 (76.48%)
Zararla kapanan işlemler:
620 (23.51%)
En iyi işlem:
4 901.93 USD
En kötü işlem:
-1 553.16 USD
Brüt kâr:
42 817.05 USD (3 072 226 pips)
Brüt zarar:
-39 358.68 USD (6 034 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (165.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 185.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.01%
Maks. mevduat yükü:
35.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
1 369 (51.92%)
Satış işlemleri:
1 268 (48.08%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
21.23 USD
Ortalama zarar:
-63.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-166.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 575.75 USD (8)
Aylık büyüme:
-17.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 617.74 USD
Maksimum:
8 022.38 USD (125.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.13% (7 824.44 USD)
Varlığa göre:
52.43% (3 660.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 685
XAUUSD 511
EURUSD 309
AUDUSD 175
AUDCAD 155
AUDNZD 140
USDCAD 121
EURGBP 118
NZDCAD 111
US30 70
EURAUD 60
BTCUSD 46
AUDSGD 20
NZDUSD 17
EURCAD 14
GBPAUD 12
GBPNZD 10
USDCHF 10
EURNZD 10
GBPCAD 8
CADCHF 8
GBPCHF 7
USDSGD 6
AUDCHF 5
NZDCHF 3
EURCHF 3
CHFSGD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.3K
XAUUSD -764
EURUSD 1.1K
AUDUSD 485
AUDCAD 1K
AUDNZD 609
USDCAD 442
EURGBP -214
NZDCAD 1.2K
US30 -302
EURAUD -1.1K
BTCUSD -1.8K
AUDSGD 71
NZDUSD 52
EURCAD 79
GBPAUD 261
GBPNZD 240
USDCHF 226
EURNZD 27
GBPCAD 36
CADCHF 162
GBPCHF 21
USDSGD 3
AUDCHF 287
NZDCHF -33
EURCHF 26
CHFSGD 44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.1K
XAUUSD -16K
EURUSD 9.1K
AUDUSD 5.3K
AUDCAD 8.2K
AUDNZD 4.1K
USDCAD 7.9K
EURGBP -12K
NZDCAD 12K
US30 -8.3K
EURAUD 6.6K
BTCUSD -3M
AUDSGD 2K
NZDUSD 903
EURCAD 2.3K
GBPAUD 1.6K
GBPNZD 278
USDCHF -348
EURNZD 399
GBPCAD 1.5K
CADCHF 578
GBPCHF 601
USDSGD 116
AUDCHF 301
NZDCHF -15
EURCHF 433
CHFSGD 796
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 901.93 USD
En kötü işlem: -1 553 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +165.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 239
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 8657
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 51
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.00 × 1014
143 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 21:33
No swaps are charged
2025.09.23 21:33
No swaps are charged
2025.09.22 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.11 12:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.97% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BP plus Cetus
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
6.4K
USD
89
89%
2 637
76%
53%
1.08
1.31
USD
52%
1:500
