İşlemler:
2 637
Kârla kapanan işlemler:
2 017 (76.48%)
Zararla kapanan işlemler:
620 (23.51%)
En iyi işlem:
4 901.93 USD
En kötü işlem:
-1 553.16 USD
Brüt kâr:
42 817.05 USD (3 072 226 pips)
Brüt zarar:
-39 358.68 USD (6 034 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (165.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 185.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.01%
Maks. mevduat yükü:
35.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
1 369 (51.92%)
Satış işlemleri:
1 268 (48.08%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
21.23 USD
Ortalama zarar:
-63.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-166.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 575.75 USD (8)
Aylık büyüme:
-17.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 617.74 USD
Maksimum:
8 022.38 USD (125.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.13% (7 824.44 USD)
Varlığa göre:
52.43% (3 660.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|685
|XAUUSD
|511
|EURUSD
|309
|AUDUSD
|175
|AUDCAD
|155
|AUDNZD
|140
|USDCAD
|121
|EURGBP
|118
|NZDCAD
|111
|US30
|70
|EURAUD
|60
|BTCUSD
|46
|AUDSGD
|20
|NZDUSD
|17
|EURCAD
|14
|GBPAUD
|12
|GBPNZD
|10
|USDCHF
|10
|EURNZD
|10
|GBPCAD
|8
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|7
|USDSGD
|6
|AUDCHF
|5
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|3
|CHFSGD
|3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.3K
|XAUUSD
|-764
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|485
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|609
|USDCAD
|442
|EURGBP
|-214
|NZDCAD
|1.2K
|US30
|-302
|EURAUD
|-1.1K
|BTCUSD
|-1.8K
|AUDSGD
|71
|NZDUSD
|52
|EURCAD
|79
|GBPAUD
|261
|GBPNZD
|240
|USDCHF
|226
|EURNZD
|27
|GBPCAD
|36
|CADCHF
|162
|GBPCHF
|21
|USDSGD
|3
|AUDCHF
|287
|NZDCHF
|-33
|EURCHF
|26
|CHFSGD
|44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.1K
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|9.1K
|AUDUSD
|5.3K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDNZD
|4.1K
|USDCAD
|7.9K
|EURGBP
|-12K
|NZDCAD
|12K
|US30
|-8.3K
|EURAUD
|6.6K
|BTCUSD
|-3M
|AUDSGD
|2K
|NZDUSD
|903
|EURCAD
|2.3K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPNZD
|278
|USDCHF
|-348
|EURNZD
|399
|GBPCAD
|1.5K
|CADCHF
|578
|GBPCHF
|601
|USDSGD
|116
|AUDCHF
|301
|NZDCHF
|-15
|EURCHF
|433
|CHFSGD
|796
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
En iyi işlem: +4 901.93 USD
En kötü işlem: -1 553 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +165.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 239
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
|0.88 × 8657
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 51
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1014
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
89
89%
2 637
76%
53%
1.08
1.31
USD
USD
52%
1:500