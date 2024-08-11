SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BP plus Cetus
Jenny Yuen Ha Lau

BP plus Cetus

Jenny Yuen Ha Lau
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 624
Bénéfice trades:
2 007 (76.48%)
Perte trades:
617 (23.51%)
Meilleure transaction:
4 901.93 USD
Pire transaction:
-1 553.16 USD
Bénéfice brut:
42 733.82 USD (3 070 389 pips)
Perte brute:
-39 266.68 USD (6 033 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (165.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 185.76 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
52.01%
Charge de dépôt maximale:
35.09%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
1 357 (51.71%)
Courts trades:
1 267 (48.29%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.32 USD
Bénéfice moyen:
21.29 USD
Perte moyenne:
-63.64 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-166.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 575.75 USD (8)
Croissance mensuelle:
-17.03%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 617.74 USD
Maximal:
8 022.38 USD (125.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.13% (7 824.44 USD)
Par fonds propres:
52.43% (3 660.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 681
XAUUSD 504
EURUSD 309
AUDUSD 175
AUDCAD 155
AUDNZD 140
USDCAD 121
EURGBP 118
NZDCAD 111
US30 70
EURAUD 60
BTCUSD 46
AUDSGD 20
NZDUSD 17
EURCAD 13
GBPAUD 12
GBPNZD 10
EURNZD 10
USDCHF 9
GBPCAD 8
CADCHF 8
GBPCHF 7
USDSGD 6
AUDCHF 5
NZDCHF 3
EURCHF 3
CHFSGD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.3K
XAUUSD -786
EURUSD 1.1K
AUDUSD 485
AUDCAD 1K
AUDNZD 609
USDCAD 442
EURGBP -214
NZDCAD 1.2K
US30 -302
EURAUD -1.1K
BTCUSD -1.8K
AUDSGD 71
NZDUSD 52
EURCAD 59
GBPAUD 261
GBPNZD 240
EURNZD 27
USDCHF 296
GBPCAD 36
CADCHF 162
GBPCHF 21
USDSGD 3
AUDCHF 287
NZDCHF -33
EURCHF 26
CHFSGD 44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.6K
XAUUSD -17K
EURUSD 9.1K
AUDUSD 5.3K
AUDCAD 8.2K
AUDNZD 4.1K
USDCAD 7.9K
EURGBP -12K
NZDCAD 12K
US30 -8.3K
EURAUD 6.6K
BTCUSD -3M
AUDSGD 2K
NZDUSD 903
EURCAD 1.7K
GBPAUD 1.6K
GBPNZD 278
EURNZD 399
USDCHF 670
GBPCAD 1.5K
CADCHF 578
GBPCHF 601
USDSGD 116
AUDCHF 301
NZDCHF -15
EURCHF 433
CHFSGD 796
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 901.93 USD
Pire transaction: -1 553 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +165.07 USD
Perte consécutive maximale: -166.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 239
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 8657
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 51
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.00 × 1014
143 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 21:33
No swaps are charged
2025.09.23 21:33
No swaps are charged
2025.09.22 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.11 12:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.97% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BP plus Cetus
30 USD par mois
92%
0
0
USD
6.4K
USD
89
89%
2 624
76%
52%
1.08
1.32
USD
52%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.