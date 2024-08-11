- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 637
Profit Trade:
2 017 (76.48%)
Loss Trade:
620 (23.51%)
Best Trade:
4 901.93 USD
Worst Trade:
-1 553.16 USD
Profitto lordo:
42 817.05 USD (3 072 226 pips)
Perdita lorda:
-39 358.68 USD (6 034 409 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (165.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 185.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.01%
Massimo carico di deposito:
35.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
1 369 (51.92%)
Short Trade:
1 268 (48.08%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
21.23 USD
Perdita media:
-63.48 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-166.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 575.75 USD (8)
Crescita mensile:
-17.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 617.74 USD
Massimale:
8 022.38 USD (125.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.13% (7 824.44 USD)
Per equità:
52.43% (3 660.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|685
|XAUUSD
|511
|EURUSD
|309
|AUDUSD
|175
|AUDCAD
|155
|AUDNZD
|140
|USDCAD
|121
|EURGBP
|118
|NZDCAD
|111
|US30
|70
|EURAUD
|60
|BTCUSD
|46
|AUDSGD
|20
|NZDUSD
|17
|EURCAD
|14
|GBPAUD
|12
|GBPNZD
|10
|USDCHF
|10
|EURNZD
|10
|GBPCAD
|8
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|7
|USDSGD
|6
|AUDCHF
|5
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|3
|CHFSGD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.3K
|XAUUSD
|-764
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|485
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|609
|USDCAD
|442
|EURGBP
|-214
|NZDCAD
|1.2K
|US30
|-302
|EURAUD
|-1.1K
|BTCUSD
|-1.8K
|AUDSGD
|71
|NZDUSD
|52
|EURCAD
|79
|GBPAUD
|261
|GBPNZD
|240
|USDCHF
|226
|EURNZD
|27
|GBPCAD
|36
|CADCHF
|162
|GBPCHF
|21
|USDSGD
|3
|AUDCHF
|287
|NZDCHF
|-33
|EURCHF
|26
|CHFSGD
|44
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5.1K
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|9.1K
|AUDUSD
|5.3K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDNZD
|4.1K
|USDCAD
|7.9K
|EURGBP
|-12K
|NZDCAD
|12K
|US30
|-8.3K
|EURAUD
|6.6K
|BTCUSD
|-3M
|AUDSGD
|2K
|NZDUSD
|903
|EURCAD
|2.3K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPNZD
|278
|USDCHF
|-348
|EURNZD
|399
|GBPCAD
|1.5K
|CADCHF
|578
|GBPCHF
|601
|USDSGD
|116
|AUDCHF
|301
|NZDCHF
|-15
|EURCHF
|433
|CHFSGD
|796
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 901.93 USD
Worst Trade: -1 553 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +165.07 USD
Massima perdita consecutiva: -166.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 239
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
ICMarketsSC-MT5
|0.88 × 8657
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 51
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1014
