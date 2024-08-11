SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BP plus Cetus
Jenny Yuen Ha Lau

BP plus Cetus

Jenny Yuen Ha Lau
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 637
Profit Trade:
2 017 (76.48%)
Loss Trade:
620 (23.51%)
Best Trade:
4 901.93 USD
Worst Trade:
-1 553.16 USD
Profitto lordo:
42 817.05 USD (3 072 226 pips)
Perdita lorda:
-39 358.68 USD (6 034 409 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (165.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 185.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.01%
Massimo carico di deposito:
35.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
1 369 (51.92%)
Short Trade:
1 268 (48.08%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
21.23 USD
Perdita media:
-63.48 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-166.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 575.75 USD (8)
Crescita mensile:
-17.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 617.74 USD
Massimale:
8 022.38 USD (125.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.13% (7 824.44 USD)
Per equità:
52.43% (3 660.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 685
XAUUSD 511
EURUSD 309
AUDUSD 175
AUDCAD 155
AUDNZD 140
USDCAD 121
EURGBP 118
NZDCAD 111
US30 70
EURAUD 60
BTCUSD 46
AUDSGD 20
NZDUSD 17
EURCAD 14
GBPAUD 12
GBPNZD 10
USDCHF 10
EURNZD 10
GBPCAD 8
CADCHF 8
GBPCHF 7
USDSGD 6
AUDCHF 5
NZDCHF 3
EURCHF 3
CHFSGD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.3K
XAUUSD -764
EURUSD 1.1K
AUDUSD 485
AUDCAD 1K
AUDNZD 609
USDCAD 442
EURGBP -214
NZDCAD 1.2K
US30 -302
EURAUD -1.1K
BTCUSD -1.8K
AUDSGD 71
NZDUSD 52
EURCAD 79
GBPAUD 261
GBPNZD 240
USDCHF 226
EURNZD 27
GBPCAD 36
CADCHF 162
GBPCHF 21
USDSGD 3
AUDCHF 287
NZDCHF -33
EURCHF 26
CHFSGD 44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.1K
XAUUSD -16K
EURUSD 9.1K
AUDUSD 5.3K
AUDCAD 8.2K
AUDNZD 4.1K
USDCAD 7.9K
EURGBP -12K
NZDCAD 12K
US30 -8.3K
EURAUD 6.6K
BTCUSD -3M
AUDSGD 2K
NZDUSD 903
EURCAD 2.3K
GBPAUD 1.6K
GBPNZD 278
USDCHF -348
EURNZD 399
GBPCAD 1.5K
CADCHF 578
GBPCHF 601
USDSGD 116
AUDCHF 301
NZDCHF -15
EURCHF 433
CHFSGD 796
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 901.93 USD
Worst Trade: -1 553 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +165.07 USD
Massima perdita consecutiva: -166.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 239
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 8657
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 51
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.00 × 1014
143 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 21:33
No swaps are charged
2025.09.23 21:33
No swaps are charged
2025.09.22 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.11 12:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.97% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.