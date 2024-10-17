SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / UnTal Golden Lines
Kym Keith Colet Ortaleza

UnTal Golden Lines

Kym Keith Colet Ortaleza
1 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 703%
XMGlobal-MT5 9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 379
Kârla kapanan işlemler:
999 (72.44%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (27.56%)
En iyi işlem:
129.04 USD
En kötü işlem:
-229.39 USD
Brüt kâr:
6 064.21 USD (935 650 pips)
Brüt zarar:
-4 580.47 USD (358 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (138.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
182.48 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
78.92%
Maks. mevduat yükü:
32.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
1 089 (78.97%)
Satış işlemleri:
290 (21.03%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
6.07 USD
Ortalama zarar:
-12.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-674.15 USD (5)
Aylık büyüme:
10.38%
Yıllık tahmin:
125.76%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
877.99 USD (60.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.65% (877.99 USD)
Varlığa göre:
80.72% (917.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 1350
USDJPY# 20
EURGBP# 4
EURCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 1.7K
USDJPY# -17
EURGBP# 2
EURCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 120K
USDJPY# -2.8K
EURGBP# 153
EURCAD# -31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.04 USD
En kötü işlem: -229 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +138.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Position/Swing Trading.
Ortalama derecelendirme:
tszaniszlo
1073
tszaniszlo 2024.10.17 11:12 
 

The provider uses GOLD# as a symbol which is not mapped to my XAUUSD symbol. Sent a message to him, no reponse after 1 day :( User support is very low so far, nece I was not able to evaluate the rest and rating 3 therefore

2025.09.25 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 07:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 07:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 01:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
UnTal Golden Lines
Ayda 30 USD
703%
0
0
USD
1.2K
USD
72
1%
1 379
72%
79%
1.32
1.08
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.