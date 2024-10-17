- Büyüme
İşlemler:
1 379
Kârla kapanan işlemler:
999 (72.44%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (27.56%)
En iyi işlem:
129.04 USD
En kötü işlem:
-229.39 USD
Brüt kâr:
6 064.21 USD (935 650 pips)
Brüt zarar:
-4 580.47 USD (358 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (138.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
182.48 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
78.92%
Maks. mevduat yükü:
32.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
1 089 (78.97%)
Satış işlemleri:
290 (21.03%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
6.07 USD
Ortalama zarar:
-12.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-674.15 USD (5)
Aylık büyüme:
10.38%
Yıllık tahmin:
125.76%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
877.99 USD (60.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.65% (877.99 USD)
Varlığa göre:
80.72% (917.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1350
|USDJPY#
|20
|EURGBP#
|4
|EURCAD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|1.7K
|USDJPY#
|-17
|EURGBP#
|2
|EURCAD#
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|120K
|USDJPY#
|-2.8K
|EURGBP#
|153
|EURCAD#
|-31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.04 USD
En kötü işlem: -229 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +138.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Position/Swing Trading.
The provider uses GOLD# as a symbol which is not mapped to my XAUUSD symbol. Sent a message to him, no reponse after 1 day :( User support is very low so far, nece I was not able to evaluate the rest and rating 3 therefore