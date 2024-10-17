- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 379
Profit Trade:
999 (72.44%)
Loss Trade:
380 (27.56%)
Best Trade:
129.04 USD
Worst Trade:
-229.39 USD
Profitto lordo:
6 064.21 USD (935 650 pips)
Perdita lorda:
-4 580.47 USD (358 878 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (138.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
182.48 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
78.92%
Massimo carico di deposito:
32.30%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
1 089 (78.97%)
Short Trade:
290 (21.03%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
6.07 USD
Perdita media:
-12.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-674.15 USD (5)
Crescita mensile:
10.38%
Previsione annuale:
125.76%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
877.99 USD (60.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.65% (877.99 USD)
Per equità:
80.72% (917.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1350
|USDJPY#
|20
|EURGBP#
|4
|EURCAD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|1.7K
|USDJPY#
|-17
|EURGBP#
|2
|EURCAD#
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|120K
|USDJPY#
|-2.8K
|EURGBP#
|153
|EURCAD#
|-31
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.04 USD
Worst Trade: -229 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +138.30 USD
Massima perdita consecutiva: -58.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Position/Swing Trading.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
703%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
72
1%
1 379
72%
79%
1.32
1.08
USD
USD
81%
1:500
The provider uses GOLD# as a symbol which is not mapped to my XAUUSD symbol. Sent a message to him, no reponse after 1 day :( User support is very low so far, nece I was not able to evaluate the rest and rating 3 therefore