Segnali / MetaTrader 5 / UnTal Golden Lines
Kym Keith Colet Ortaleza

UnTal Golden Lines

Kym Keith Colet Ortaleza
1 recensione
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 703%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 379
Profit Trade:
999 (72.44%)
Loss Trade:
380 (27.56%)
Best Trade:
129.04 USD
Worst Trade:
-229.39 USD
Profitto lordo:
6 064.21 USD (935 650 pips)
Perdita lorda:
-4 580.47 USD (358 878 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (138.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
182.48 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
78.92%
Massimo carico di deposito:
32.30%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
1 089 (78.97%)
Short Trade:
290 (21.03%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
6.07 USD
Perdita media:
-12.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-674.15 USD (5)
Crescita mensile:
10.38%
Previsione annuale:
125.76%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
877.99 USD (60.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.65% (877.99 USD)
Per equità:
80.72% (917.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 1350
USDJPY# 20
EURGBP# 4
EURCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 1.7K
USDJPY# -17
EURGBP# 2
EURCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 120K
USDJPY# -2.8K
EURGBP# 153
EURCAD# -31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.04 USD
Worst Trade: -229 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +138.30 USD
Massima perdita consecutiva: -58.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Position/Swing Trading.
Valutazione media:
tszaniszlo
1073
tszaniszlo 2024.10.17 11:12 
 

The provider uses GOLD# as a symbol which is not mapped to my XAUUSD symbol. Sent a message to him, no reponse after 1 day :( User support is very low so far, nece I was not able to evaluate the rest and rating 3 therefore

2025.09.25 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 07:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 07:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 01:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
