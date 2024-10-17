SignauxSections
Kym Keith Colet Ortaleza

UnTal Golden Lines

Kym Keith Colet Ortaleza
1 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 703%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 379
Bénéfice trades:
999 (72.44%)
Perte trades:
380 (27.56%)
Meilleure transaction:
129.04 USD
Pire transaction:
-229.39 USD
Bénéfice brut:
6 064.21 USD (935 650 pips)
Perte brute:
-4 580.47 USD (358 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (138.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
182.48 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
78.92%
Charge de dépôt maximale:
32.30%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
1 089 (78.97%)
Courts trades:
290 (21.03%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
6.07 USD
Perte moyenne:
-12.05 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-58.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-674.15 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.38%
Prévision annuelle:
125.76%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USD
Maximal:
877.99 USD (60.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.65% (877.99 USD)
Par fonds propres:
80.72% (917.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 1350
USDJPY# 20
EURGBP# 4
EURCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 1.7K
USDJPY# -17
EURGBP# 2
EURCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 120K
USDJPY# -2.8K
EURGBP# 153
EURCAD# -31
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Position/Swing Trading.
Note moyenne:
tszaniszlo
1073
tszaniszlo 2024.10.17 11:12 
 

The provider uses GOLD# as a symbol which is not mapped to my XAUUSD symbol. Sent a message to him, no reponse after 1 day :( User support is very low so far, nece I was not able to evaluate the rest and rating 3 therefore

2025.09.25 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 07:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 07:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 01:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
UnTal Golden Lines
30 USD par mois
703%
0
0
USD
1.2K
USD
72
1%
1 379
72%
79%
1.32
1.08
USD
81%
1:500
