- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 957
Kârla kapanan işlemler:
2 885 (48.43%)
Zararla kapanan işlemler:
3 072 (51.57%)
En iyi işlem:
315.68 USD
En kötü işlem:
-174.90 USD
Brüt kâr:
47 283.60 USD (67 756 682 pips)
Brüt zarar:
-45 585.29 USD (51 859 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (320.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
658.59 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.18%
Maks. mevduat yükü:
34.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
4 076 (68.42%)
Satış işlemleri:
1 881 (31.58%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
16.39 USD
Ortalama zarar:
-14.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-383.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.08 USD (11)
Aylık büyüme:
0.34%
Yıllık tahmin:
4.57%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 854.81 USD
Maksimum:
3 407.59 USD (74.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.20% (3 399.05 USD)
Varlığa göre:
6.12% (407.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|954
|BTCUSD
|864
|XAUUSD
|618
|GBPJPY
|555
|EURJPY
|490
|ETHUSD
|488
|US500
|349
|US30
|294
|USTEC
|231
|JP225
|198
|USDCAD
|117
|EURUSD
|111
|USDCHF
|99
|EURCAD
|78
|GBPUSD
|75
|GBPCAD
|69
|AUDUSD
|65
|XTIUSD
|51
|DE40
|42
|NZDUSD
|34
|EURGBP
|31
|AUDJPY
|22
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|13
|AUDCAD
|12
|CHFJPY
|12
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|8
|AUDNZD
|8
|CADCHF
|8
|AUDCHF
|7
|EURNZD
|7
|CADJPY
|3
|USDSGD
|3
|EURSGD
|2
|XAUEUR
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.4K
|BTCUSD
|-3
|XAUUSD
|1.2K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-2K
|ETHUSD
|3.8K
|US500
|-10
|US30
|-339
|USTEC
|-177
|JP225
|44
|USDCAD
|-217
|EURUSD
|145
|USDCHF
|46
|EURCAD
|-31
|GBPUSD
|-216
|GBPCAD
|-54
|AUDUSD
|-69
|XTIUSD
|6
|DE40
|-5
|NZDUSD
|75
|EURGBP
|-28
|AUDJPY
|168
|NZDCAD
|-105
|EURCHF
|-16
|AUDCAD
|-69
|CHFJPY
|23
|EURAUD
|10
|GBPCHF
|34
|AUDNZD
|-25
|CADCHF
|-17
|AUDCHF
|-1
|EURNZD
|-53
|CADJPY
|-2
|USDSGD
|14
|EURSGD
|-67
|XAUEUR
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-14K
|BTCUSD
|-2.5M
|XAUUSD
|126K
|GBPJPY
|-82K
|EURJPY
|-87K
|ETHUSD
|448K
|US500
|48K
|US30
|-392K
|USTEC
|106K
|JP225
|58K
|USDCAD
|-2.1K
|EURUSD
|6.4K
|USDCHF
|1.9K
|EURCAD
|-763
|GBPUSD
|-6.1K
|GBPCAD
|660
|AUDUSD
|2.1K
|XTIUSD
|299
|DE40
|-37K
|NZDUSD
|268
|EURGBP
|129
|AUDJPY
|4K
|NZDCAD
|-582
|EURCHF
|130
|AUDCAD
|-822
|CHFJPY
|853
|EURAUD
|473
|GBPCHF
|376
|AUDNZD
|-19
|CADCHF
|-148
|AUDCHF
|137
|EURNZD
|-913
|CADJPY
|-219
|USDSGD
|274
|EURSGD
|-923
|XAUEUR
|251
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +315.68 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +320.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -383.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.07 × 30
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
VTMarkets-Live
|0.54 × 359
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
|
itexsys-Platform
|1.14 × 14
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
The signal combines several advisors that trade on different markets: currency, gold, cryptocurrency, indices. No grid or martingale is used. Expert Advisors are designed to be stable in long-term trading. They have an advantage over 95% of participants. Priority is given to a high profit/risk ratio. So it takes time to see the potential and statistical advantage
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
65
91%
5 957
48%
98%
1.03
0.29
USD
USD
26%
1:100