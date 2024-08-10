SinyallerBölümler
Aleksandr Ryzhkov

ALGO FUND

Aleksandr Ryzhkov
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 52%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 957
Kârla kapanan işlemler:
2 885 (48.43%)
Zararla kapanan işlemler:
3 072 (51.57%)
En iyi işlem:
315.68 USD
En kötü işlem:
-174.90 USD
Brüt kâr:
47 283.60 USD (67 756 682 pips)
Brüt zarar:
-45 585.29 USD (51 859 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (320.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
658.59 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.18%
Maks. mevduat yükü:
34.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
4 076 (68.42%)
Satış işlemleri:
1 881 (31.58%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
16.39 USD
Ortalama zarar:
-14.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-383.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.08 USD (11)
Aylık büyüme:
0.34%
Yıllık tahmin:
4.57%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 854.81 USD
Maksimum:
3 407.59 USD (74.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.20% (3 399.05 USD)
Varlığa göre:
6.12% (407.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 954
BTCUSD 864
XAUUSD 618
GBPJPY 555
EURJPY 490
ETHUSD 488
US500 349
US30 294
USTEC 231
JP225 198
USDCAD 117
EURUSD 111
USDCHF 99
EURCAD 78
GBPUSD 75
GBPCAD 69
AUDUSD 65
XTIUSD 51
DE40 42
NZDUSD 34
EURGBP 31
AUDJPY 22
NZDCAD 15
EURCHF 13
AUDCAD 12
CHFJPY 12
EURAUD 9
GBPCHF 8
AUDNZD 8
CADCHF 8
AUDCHF 7
EURNZD 7
CADJPY 3
USDSGD 3
EURSGD 2
XAUEUR 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.4K
BTCUSD -3
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -2K
ETHUSD 3.8K
US500 -10
US30 -339
USTEC -177
JP225 44
USDCAD -217
EURUSD 145
USDCHF 46
EURCAD -31
GBPUSD -216
GBPCAD -54
AUDUSD -69
XTIUSD 6
DE40 -5
NZDUSD 75
EURGBP -28
AUDJPY 168
NZDCAD -105
EURCHF -16
AUDCAD -69
CHFJPY 23
EURAUD 10
GBPCHF 34
AUDNZD -25
CADCHF -17
AUDCHF -1
EURNZD -53
CADJPY -2
USDSGD 14
EURSGD -67
XAUEUR 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -14K
BTCUSD -2.5M
XAUUSD 126K
GBPJPY -82K
EURJPY -87K
ETHUSD 448K
US500 48K
US30 -392K
USTEC 106K
JP225 58K
USDCAD -2.1K
EURUSD 6.4K
USDCHF 1.9K
EURCAD -763
GBPUSD -6.1K
GBPCAD 660
AUDUSD 2.1K
XTIUSD 299
DE40 -37K
NZDUSD 268
EURGBP 129
AUDJPY 4K
NZDCAD -582
EURCHF 130
AUDCAD -822
CHFJPY 853
EURAUD 473
GBPCHF 376
AUDNZD -19
CADCHF -148
AUDCHF 137
EURNZD -913
CADJPY -219
USDSGD 274
EURSGD -923
XAUEUR 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +315.68 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +320.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -383.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
itexsys-Platform
1.14 × 14
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 daha fazla...
The signal combines several advisors that trade on different markets: currency, gold, cryptocurrency, indices. No grid or martingale is used. Expert Advisors are designed to be stable in long-term trading. They have an advantage over 95% of participants. Priority is given to a high profit/risk ratio. So it takes time to see the potential and statistical advantage
İnceleme yok
2025.09.26 23:33
No swaps are charged on the signal account
2024.09.10 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.10 12:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 23:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.07 11:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 04:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.10 10:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.10 09:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.08.10 09:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
