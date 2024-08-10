SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ALGO FUND
Aleksandr Ryzhkov

ALGO FUND

Aleksandr Ryzhkov
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 944
Bénéfice trades:
2 878 (48.41%)
Perte trades:
3 066 (51.58%)
Meilleure transaction:
315.68 USD
Pire transaction:
-174.90 USD
Bénéfice brut:
46 945.00 USD (67 714 280 pips)
Perte brute:
-45 469.56 USD (51 801 063 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (320.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
658.59 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.18%
Charge de dépôt maximale:
34.27%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
127
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
4 070 (68.47%)
Courts trades:
1 874 (31.53%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
16.31 USD
Perte moyenne:
-14.83 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-383.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-575.08 USD (11)
Croissance mensuelle:
-1.41%
Prévision annuelle:
-17.12%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 854.81 USD
Maximal:
3 407.59 USD (74.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.20% (3 399.05 USD)
Par fonds propres:
6.12% (407.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 952
BTCUSD 863
XAUUSD 615
GBPJPY 555
EURJPY 490
ETHUSD 487
US500 348
US30 293
USTEC 230
JP225 198
USDCAD 117
EURUSD 109
USDCHF 99
EURCAD 78
GBPUSD 75
GBPCAD 69
AUDUSD 65
XTIUSD 50
DE40 42
NZDUSD 34
EURGBP 31
AUDJPY 22
NZDCAD 15
EURCHF 13
AUDCAD 12
CHFJPY 12
EURAUD 9
GBPCHF 8
AUDNZD 8
CADCHF 8
AUDCHF 7
EURNZD 7
CADJPY 3
USDSGD 3
EURSGD 2
XAUEUR 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.3K
BTCUSD -3
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -2K
ETHUSD 3.6K
US500 15
US30 -310
USTEC -177
JP225 44
USDCAD -217
EURUSD 146
USDCHF 46
EURCAD -31
GBPUSD -216
GBPCAD -54
AUDUSD -69
XTIUSD 26
DE40 -5
NZDUSD 75
EURGBP -28
AUDJPY 168
NZDCAD -105
EURCHF -16
AUDCAD -69
CHFJPY 23
EURAUD 10
GBPCHF 34
AUDNZD -25
CADCHF -17
AUDCHF -1
EURNZD -53
CADJPY -2
USDSGD 14
EURSGD -67
XAUEUR 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -16K
BTCUSD -2.5M
XAUUSD 125K
GBPJPY -82K
EURJPY -87K
ETHUSD 413K
US500 54K
US30 -343K
USTEC 106K
JP225 58K
USDCAD -2.1K
EURUSD 6.4K
USDCHF 1.9K
EURCAD -763
GBPUSD -6.1K
GBPCAD 660
AUDUSD 2.1K
XTIUSD 338
DE40 -37K
NZDUSD 268
EURGBP 129
AUDJPY 4K
NZDCAD -582
EURCHF 130
AUDCAD -822
CHFJPY 853
EURAUD 473
GBPCHF 376
AUDNZD -19
CADCHF -148
AUDCHF 137
EURNZD -913
CADJPY -219
USDSGD 274
EURSGD -923
XAUEUR 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +315.68 USD
Pire transaction: -175 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +320.25 USD
Perte consécutive maximale: -383.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 163
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
itexsys-Platform
1.14 × 14
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 plus...
The signal combines several advisors that trade on different markets: currency, gold, cryptocurrency, indices. No grid or martingale is used. Expert Advisors are designed to be stable in long-term trading. They have an advantage over 95% of participants. Priority is given to a high profit/risk ratio. So it takes time to see the potential and statistical advantage
Aucun avis
2024.09.10 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.10 12:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.09 23:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.07 11:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 04:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.10 10:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.10 09:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.08.10 09:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ALGO FUND
30 USD par mois
49%
0
0
USD
9.6K
USD
65
91%
5 944
48%
98%
1.03
0.25
USD
26%
1:100
