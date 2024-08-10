- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 957
Profit Trade:
2 885 (48.43%)
Loss Trade:
3 072 (51.57%)
Best Trade:
315.68 USD
Worst Trade:
-174.90 USD
Profitto lordo:
47 283.60 USD (67 756 682 pips)
Perdita lorda:
-45 585.29 USD (51 859 734 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (320.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
658.59 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.18%
Massimo carico di deposito:
34.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
4 076 (68.42%)
Short Trade:
1 881 (31.58%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
16.39 USD
Perdita media:
-14.84 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-383.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-575.08 USD (11)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
9.84%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 854.81 USD
Massimale:
3 407.59 USD (74.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.20% (3 399.05 USD)
Per equità:
6.12% (407.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|954
|BTCUSD
|864
|XAUUSD
|618
|GBPJPY
|555
|EURJPY
|490
|ETHUSD
|488
|US500
|349
|US30
|294
|USTEC
|231
|JP225
|198
|USDCAD
|117
|EURUSD
|111
|USDCHF
|99
|EURCAD
|78
|GBPUSD
|75
|GBPCAD
|69
|AUDUSD
|65
|XTIUSD
|51
|DE40
|42
|NZDUSD
|34
|EURGBP
|31
|AUDJPY
|22
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|13
|AUDCAD
|12
|CHFJPY
|12
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|8
|AUDNZD
|8
|CADCHF
|8
|AUDCHF
|7
|EURNZD
|7
|CADJPY
|3
|USDSGD
|3
|EURSGD
|2
|XAUEUR
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.4K
|BTCUSD
|-3
|XAUUSD
|1.2K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-2K
|ETHUSD
|3.8K
|US500
|-10
|US30
|-339
|USTEC
|-177
|JP225
|44
|USDCAD
|-217
|EURUSD
|145
|USDCHF
|46
|EURCAD
|-31
|GBPUSD
|-216
|GBPCAD
|-54
|AUDUSD
|-69
|XTIUSD
|6
|DE40
|-5
|NZDUSD
|75
|EURGBP
|-28
|AUDJPY
|168
|NZDCAD
|-105
|EURCHF
|-16
|AUDCAD
|-69
|CHFJPY
|23
|EURAUD
|10
|GBPCHF
|34
|AUDNZD
|-25
|CADCHF
|-17
|AUDCHF
|-1
|EURNZD
|-53
|CADJPY
|-2
|USDSGD
|14
|EURSGD
|-67
|XAUEUR
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-14K
|BTCUSD
|-2.5M
|XAUUSD
|126K
|GBPJPY
|-82K
|EURJPY
|-87K
|ETHUSD
|448K
|US500
|48K
|US30
|-392K
|USTEC
|106K
|JP225
|58K
|USDCAD
|-2.1K
|EURUSD
|6.4K
|USDCHF
|1.9K
|EURCAD
|-763
|GBPUSD
|-6.1K
|GBPCAD
|660
|AUDUSD
|2.1K
|XTIUSD
|299
|DE40
|-37K
|NZDUSD
|268
|EURGBP
|129
|AUDJPY
|4K
|NZDCAD
|-582
|EURCHF
|130
|AUDCAD
|-822
|CHFJPY
|853
|EURAUD
|473
|GBPCHF
|376
|AUDNZD
|-19
|CADCHF
|-148
|AUDCHF
|137
|EURNZD
|-913
|CADJPY
|-219
|USDSGD
|274
|EURSGD
|-923
|XAUEUR
|251
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +315.68 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +320.25 USD
Massima perdita consecutiva: -383.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.07 × 30
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
VTMarkets-Live
|0.54 × 359
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
|
itexsys-Platform
|1.14 × 14
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
The signal combines several advisors that trade on different markets: currency, gold, cryptocurrency, indices. No grid or martingale is used. Expert Advisors are designed to be stable in long-term trading. They have an advantage over 95% of participants. Priority is given to a high profit/risk ratio. So it takes time to see the potential and statistical advantage
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
52%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
65
91%
5 957
48%
98%
1.03
0.29
USD
USD
26%
1:100