Marcos Milani

MM Investimentos

Marcos Milani
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
1 / 95K USD
büyüme başlangıcı: 2024 65%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
188 (83.55%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (16.44%)
En iyi işlem:
151.92 USD
En kötü işlem:
-122.36 USD
Brüt kâr:
2 298.13 USD (54 218 pips)
Brüt zarar:
-933.36 USD (23 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (97.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.62 USD (11)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
73.12%
Maks. mevduat yükü:
2.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.83
Alış işlemleri:
85 (37.78%)
Satış işlemleri:
140 (62.22%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
6.07 USD
Ortalama kâr:
12.22 USD
Ortalama zarar:
-25.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-234.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.28 USD (2)
Aylık büyüme:
5.87%
Yıllık tahmin:
71.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
234.28 USD (13.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.92% (234.28 USD)
Varlığa göre:
29.86% (986.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 24
USDCAD 22
EURNZD 19
EURUSD 17
AUDNZD 15
CHFJPY 14
EURGBP 11
AUDJPY 9
EURJPY 9
EURAUD 9
EURCAD 9
CADJPY 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
GBPJPY 6
AUDCAD 6
AUDCHF 6
AUDUSD 5
NZDUSD 4
NZDCAD 3
EURCHF 3
NZDCHF 3
GBPNZD 3
GBPCHF 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 247
USDCAD 100
EURNZD 140
EURUSD 132
AUDNZD 70
CHFJPY 72
EURGBP 97
AUDJPY 60
EURJPY 61
EURAUD 42
EURCAD 92
CADJPY 43
GBPCAD 62
GBPAUD 51
GBPJPY 36
AUDCAD 25
AUDCHF -148
AUDUSD 34
NZDUSD 30
NZDCAD 5
EURCHF 33
NZDCHF 18
GBPNZD 33
GBPCHF 11
NZDJPY 6
CADCHF 7
USDCHF 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.6K
USDCAD 2.1K
EURNZD 2.3K
EURUSD 1.3K
AUDNZD 1.7K
CHFJPY 3.6K
EURGBP 787
AUDJPY 2.5K
EURJPY 507
EURAUD 1.2K
EURCAD 1.6K
CADJPY 1.6K
GBPCAD 975
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 1.7K
AUDCAD 37
AUDCHF -2.1K
AUDUSD 875
NZDUSD 958
NZDCAD 439
EURCHF 528
NZDCHF 102
GBPNZD 800
GBPCHF 499
NZDJPY 299
CADCHF 150
USDCHF 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.92 USD
En kötü işlem: -122 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +97.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 68
InstaForex-Server
0.00 × 8
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
268 daha fazla...
A estratégia

Minha estratégia combina análise técnica e de fluxo em pares principais de moedas no perído de tempo H4. (Não opero Metais, Moedas digitais e nem Commodities), busco sempre entrar operações curtas e médias, visando capturar movimentos consistentes do mercado.


Média de ganhos

Desde o início, o sinal apresenta crescimento médio mensal de 4%, o que representa uma projeção de quase 50% ao ano, com base em resultados reais já obtidos. Isso significa que, ao acompanhar nossas operações, você pode esperar ganhos consistentes mês após mês, sem precisar operar por conta própria.


Controle de risco (drawdown)
Nossa prioridade é a segurança do capital.

  • O máximo de drawdown em saldo foi de apenas ~6,9%

  • Em termos de capital total (equidade), o drawdown máximo registrado foi de 29%
    Esses números demonstram que o risco é controlado e bem administrado, mantendo o equilíbrio entre segurança e crescimento.


Histórico comprovado

  • 83% das operações são vencedoras

  • Profit Factor de 2,37 (lucro bem superior às perdas)

  • Mais de 200 operações realizadas desde agosto de 2024

  • Atividade constante, com novas operações abertas toda semana



Com mais de 7 anos de experência no MERCADO, o meu sinal é Ideal para investidores que querem crescimento estável, risco controlado e consistência comprovada.

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MM Investimentos
Ayda 30 USD
65%
1
95K
USD
5.8K
USD
59
0%
225
83%
73%
2.46
6.07
USD
30%
1:500
